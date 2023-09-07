DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

"Dilek Taşı" dizisinin ilk bölümü, 7 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi, Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir dönem dizisi olarak 80'li yılları konu alacak. İzleyiciler dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve gerçek hikaye olup, olmadığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, yeni dizi Dilek Taşı hakkında merak edilenler...