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Haberler Galeri DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

"Dilek Taşı" dizisinin ilk bölümü, 7 Eylül Perşembe akşamı televizyon ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Dizi, Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncuların yer aldığı bir dönem dizisi olarak 80'li yılları konu alacak. İzleyiciler dizinin oyuncu kadrosu, konusu ve gerçek hikaye olup, olmadığı hakkında araştırmalar yapıyor. İşte, yeni dizi Dilek Taşı hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 07.09.2023 20:35 Güncelleme Tarihi: 07.09.2023 20:38
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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

"Dilek Taşı," ilk fragmanıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. 80'li yılların atmosferini yansıtacak olan dizinin başrollerinde Salih Bademci ve Hazal Subaşı gibi başarılı oyuncular yer alıyor. İşte, yeni dizi Dilek Taşı konusu ve oyuncu kadrosu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

Dilek Taşı, her hafta perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana gelecek.

Dizi, 1980'li yıllarda geçen bir hikâyeyi anlatacak. Yaşar İrvül ve Efe İrvül'ün yapımcılığını üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Altan Dönmez otururken, senaryosunu ise Can Sinan kaleme alıyor.

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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

İŞTE OYUNCU VE KARAKTERLER!

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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

SALİH BADEMCİ

-Mustafa Yılmaz

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DİLEK TAŞI OYUNCU KADROSU RESİMLİ 📺 | Yeni dizi Dilek Taşı gerçek hikaye mi, nerede çekiliyor? Oyuncu ve karakterleri...

ELİF DOĞAN