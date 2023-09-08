08 Eylül 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber'de çarpıcı oranlar...

İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber'de çarpıcı oranlar...

Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin geride kalmasının ardından artık gözler Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlere çevrildi. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında dağılan 8'li koalisyonda özellikle CHP ve İYİ Parti arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, seçimlere yönelik anket çalışmaları da hız kazandı. A Haber ekranlarına konuk olan ve son 4 seçimin sonuçlarını doğru tahmin ettiğini belirten Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman son anket çalışmalarını paylaştı. İşte CHP içindeki Kılıçdaroğlu-Özel savaşından, Akşener'in aldığı kararlara verilen tepkilere kadar düzenlenen anketlerin sonuçları...

Giriş Tarihi: 08.09.2023 00:37 Güncelleme Tarihi: 08.09.2023 00:41
  • 1
  • 14
İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber’de çarpıcı oranlar...

Türkiye 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde sandık başına giderken düzenlenen ikinci tur seçimlerinde Başkan Erdoğan rakibi Kemal Kılıçdaroğlu karşısında aldığı yüzde 52,18'lik oy oranıyla "yola devam" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber’de çarpıcı oranlar...

Seçimler sonrası 8'li koalisyon dağılırken siyasetin ana gündem maddeleri arasında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamaları yer alıyor.

  • 3
  • 14
İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber’de çarpıcı oranlar...

Akşener Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklenirken yerel seçimlerde her ilde farklı aday çıkaracaklarını duyurup İmamoğlu ve Yavaş'ın da üstünü çizdiğini ima etti.

  • 4
  • 14
İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber’de çarpıcı oranlar...

Bu gelişmeler yaşanırken Türkiye yavaş yavaş yerel seçimleri ve seçimlere yönelik yapılan anketleri konuşmaya başladı.

  • 5
  • 14
İşte 2024 yerel seçimleri öncesi anket sonuçları! Seçmen kararını verdi! A Haber’de çarpıcı oranlar...

Bu çerçevede A Haber ekranlarına konuk olan Kamuoyu Araştırmacısı Gürkan Duman yapılan son anket çalışmasını paylaştı.