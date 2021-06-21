Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Hafta içi, cumartesi ve pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan merak edilen soruları yanıtladı. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 20:05 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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