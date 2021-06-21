21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda en çok merak edilenlerden biri de sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Hafta içi, cumartesi ve pazar günü tam gün uygulanan sokağa çıkma yasaklarının devam edip etmeyeceği merak ediliyordu. Başkan Erdoğan merak edilen soruları yanıtladı. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 19:43 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 20:05
  • 1
  • 10
Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

Son dakika... Sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında belirli gün ve saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Haziran ayı ikinci kademeli normalleşme sürecinde hafta içi ve cumartesi günü belirli saatlerde, pazar günü ise tam gün sokağa çıkma yasağı kararı alınmıştı. Söz konusu kısıtlamalar hakkında yeni açıklamalar geldi. Peki, sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Erdoğan: 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.

  • 3
  • 10
Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

BUGÜN YASAKLAR SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Hafta içi saat 22.00'da başlayan ve 05.00'te sona eren sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz'a kadar devam edecek. 1 Temmuz'dan sonra sokağa çıkma yasağı tamamen kalkacak. Buna göre, 21 Haziran Pazartesi saat 22.00'de başlayacak sokağa çıkma kısıtlaması 22 Haziran Salı 05.00'te sona erecek.

  • 4
  • 10
Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

YENİ NORMALLEŞME KARARLARI NELER?

Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme kararları açıklandı. Buna göre, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak yeni normalleşme kararları şu şekilde:

  • 5
  • 10
Ve açıklandı! Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 1 Temmuz'dan sonra hafta içi ve pazar günü yasakları kalktı mı?

* 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamaları tümüyle kalkacak.

* Mekanlarda saat 24.00'ten sonra müzik kısıtlaması uygulanacak.