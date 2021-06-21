21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

Son dakika... 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Kovid-19 salgınını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Alınan tedbirler sonrası vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Aşılama süreci ve vaka düşüşleri sonrası gözler normalleşme takvimine çevrildi. Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Peki, 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...