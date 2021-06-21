21 Haziran 2021, Pazartesi
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21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
Son dakika... İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgei yayımlandı mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme adımları atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Şimdi ise gözler normalleşme genelgesine çevrildi. Peki, 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 19:35
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