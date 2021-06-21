21 Haziran 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri 21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

Son dakika... İçişleri Bakanlığı normalleşme genelgei yayımlandı mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında normalleşme adımları atılıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulunuyor. Şimdi ise gözler normalleşme genelgesine çevrildi. Peki, 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 21.06.2021 19:35
  • 1
  • 20
21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

Son dakika... 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Kovid-19 salgınını önlemek için hayata geçirilen kurallar nedeniyle insanlar alıştıkları birçok şeyden mahrum kaldı. Alınan tedbirler sonrası vaka sayısında ciddi oranda düşüş sağlandı. Aşılama süreci ve vaka düşüşleri sonrası gözler normalleşme takvimine çevrildi. Kritik Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Peki, 21 Haziran normalleşme genelgesi yayımlandı mı? Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 20
21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?

21 HAZİRAN NORMALLEŞME GENELGESİ YAYIMLANDI MI?

21 Haziran tarihli Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar henüz açıklanmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından yeni normalleşme sürecine ilişkin genelge yayımlandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

  • 3
  • 20
21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
  • 4
  • 20
21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?
  • 5
  • 20
21 Haziran normalleşme genelgesi son dakika: Yasaklar ne zaman kalkacak? Normalleşme ne zaman başlayacak?