21 Haziran 2021, Pazartesi
ANA SAYFA
18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!
18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Öte yandan 30 yaş üstüne uygulanan aşılama işlemlerinin 18 yaş üstü için başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından aşı randevusunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 21.06.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 20:40
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10