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Haberler Galeri 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Kabine Toplantısı'nın ardından yeni normalleşme sürecine ilişkin detaylar belli oldu. Öte yandan 30 yaş üstüne uygulanan aşılama işlemlerinin 18 yaş üstü için başlayacağı bildirildi. Bu gelişmelerin ardından aşı randevusunun ne zaman başlayacağı merak edilmeye başlandı. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi açıklandı mı? İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.06.2021 20:40 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 20:40
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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 21 Haziran'da gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından alınan yeni kararları açıkladı. Normalleşme takviminin yanı sıra aşılama süreci de gündeme geldi. Şu anda uygulanan 30 yaş üstü aşılama sürecinin 18 yaşa indirileceği bildirildi. Peki, 18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi açıklandı mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞI OLACAK?

Başkan Erdoğan, Kovid-19 aşılama programı ile ilgili son gelişmeleri aktardı. 18 yaş üstüne aşılama sürecine geçileceğini bildiren Başkan Erdoğan konu ile ilgili şu ifadelere yer verdi:

"Hedefimiz birkaç hafta içerisinde aşılamayı 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır. Vatandaşlarımdan, aşı konusundaki manipülasyonlara itibar etmemelerini, bu konuda bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum."

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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

18 YAŞ ÜSTÜ AŞI RANDEVUSU TAKVİMİ BELLİ Mİ?

18 yaş üstü aşı randevusu için tarih henüz açıklanmadı. Sağlık Bakanlığı tarafından birkaç hafta içerisinde açıklanması beklenen aşı randevu takvimi belli olduğunda ahaber.com.tr'de yer alacak.

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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

TÜRKİYE'DE UYGULANAN AŞI MİKTARI NE KADAR OLDU?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 15.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 21 bin 013, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 482 bin 979 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 42 milyon 503 bin 992 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 5 milyon 397 bin 37'si birinci doz, 2 milyon 368 bin 727'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 765 bin 764 doz aşı yapıldı.

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18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

Ankara'da uygulanan birinci doz aşı sayısı 2 milyon 342 bin 69, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 208 bin 174, toplam aşı miktarı 3 milyon 550 bin 243 olarak kayıtlara geçti.

İzmir'de ise 1 milyon 884 bin 202'si birinci doz, 986 bin 336'sı ikinci doz olmak üzere uygulanan toplam aşı miktarı, 2 milyon 870 bin 538 doz oldu.