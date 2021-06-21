18 yaş üstü ne zaman aşı olacak? Sağlık Bakanlığı 18 yaş üstü aşı randevusu takvimi belli mi? Başkan Erdoğan açıkladı!

TÜRKİYE'DE UYGULANAN AŞI MİKTARI NE KADAR OLDU?

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 21 Haziran saat 15.45 itibarıyla yapılan birinci doz aşı sayısı 28 milyon 21 bin 013, ikinci doz aşı sayısı 14 milyon 482 bin 979 oldu. Böylece, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı, 42 milyon 503 bin 992 olarak gerçekleşti.

İstanbul'da 5 milyon 397 bin 37'si birinci doz, 2 milyon 368 bin 727'si ikinci doz olmak üzere toplam 7 milyon 765 bin 764 doz aşı yapıldı.