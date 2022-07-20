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AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?
AÖL öğrenci girişi nasıl yapılır? 2022 açık lise 3. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise 3. dönem sınavları bu sene online gerçekleştiriliyor. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler bugünden itibaren 3. dönem sınavlarına katılabilecekler. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilecek. Peki, 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL öğrenci giriş ekranı...