20 Temmuz 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL öğrenci girişi nasıl yapılır? 2022 açık lise 3. dönem sınavları başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen açık lise 3. dönem sınavları bu sene online gerçekleştiriliyor. Mezun olmayı hedefleyen öğrenciler bugünden itibaren 3. dönem sınavlarına katılabilecekler. Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilecek. Peki, 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL öğrenci giriş ekranı...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.07.2022 09:02
  • 1
  • 16
AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. dönem online sınav giriş nasıl yapılır? Açık Öğretim Lisesi'nde eğitimini sürdüren öğrenciler, bugünden itibaren online sınava katılabilecek. Online gerçekleştirilen açık lise 3. dönem sınavına ilişkin merak edilenleri yazımızda ele aldık. Peki, 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman? İşte AÖL öğrenci giriş ekranı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL ONLINE SINAV GİRİŞ NASIL YAPILIR?

* Öğrenciler seçmiş olduğu bir dersin sınavını bitirdikten sonra, seçmiş olduğu diğer dersin sınavına hemen başlamak zorunda değildir. Online sınav takvimi içerisinde istediği bir zaman diğer dersin sınavına başlayabilir.

AÖL ÖĞRENCİ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN...

  • 3
  • 16
AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖL 3. dönem sınavları 20 Temmuz 2022 tarihi saat 09:30'dan - 29 Temmuz 2022 tarihi saat 23:59'a kadar online (çevrim içi) olarak yapılacak.

  • 4
  • 16
AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

* Online Sınavla ilgili olarak, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 22.02.2021 tarih ve 21060217 sayılı yazılarına göre; Milli Eğitim Müdürlüklerince, "...İnternet erişimi olmayan öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce belirlenen internet erişimi olan ve bilgisayar/tablet bulunan okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması, Engelli öğrenciler tarafından talep edilmesi halinde, müdürlüğünüzce okuyucu/kodlayıcı görevlendirilerek ev/hastanede veya belirlenen okul/kurum müdürlüklerinde öğrencilerin sınava katılmasının sağlanması..." şeklinde İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına resmi yazı gönderilmiştir. Bu konuda talepte bulunan öğrencilerin İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Sınav Yürütme Komisyonlarına başvurması gerekmektedir.

  • 5
  • 16
AÖL öğrenci giriş ekranı: 2022 AÖL 3. dönem sınavı online giriş nasıl yapılır? MEB açık lise 3. dönem sınavları ne zaman?

* Sınav öncesinde sınav sistemine erişim için kullanılan tarayıcı penceresi dışında tüm uygulamalar kapatılacak, sınav sırasında sınav sisteminin erişildiği tarayıcı penceresi dışında herhangi bir pencereye geçiş yapılmayacaktır. Ayrıca arka planda çalışan ve internet bağlantısı kullanan uygulamalar varsa bunlar da kapatılacaktır. Sınav anında başka bir program, tarayıcı veya sayfa açılması hâlinde öğrenciye uyarı mesajı verilecek, açılan program, tarayıcı veya sayfanın kapatılmaması durumunda öğrencinin o derse ait sınavı iptal edilecektir. Öğrencilerimizin cep telefonu veya bilgisayarlarındaki bildirimleri de sınavdan önce kapatmaları gerekmektedir.