Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen bursluluk sınavı, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle ertelenmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sınav tarihi yeniden gündeme geldi. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte ertelenen sınavın yeni tarihi açıklandı. bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 24.07.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 12:50 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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