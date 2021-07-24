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Haberler Galeri Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Nisan ayında gerçekleştirilmesi beklenen bursluluk sınavı, koronavirüs vaka sayısındaki artış nedeniyle ertelenmişti. Temmuz ayının sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde sınav tarihi yeniden gündeme geldi. MEB tarafından yayımlanan duyuru ile birlikte ertelenen sınavın yeni tarihi açıklandı. bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 12:50 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 12:50
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Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

Ertelenen bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) adıyla gerçekleştirilen bursluluk sınavı için takvim belli oldu. Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen bursluluk sınavına hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, yeni sınav tarihini araştırıyor. Peki, bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

2021 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2021 bursluluk sınavı 5 Eylül 2021 tarihinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. Adaylara sınavda 100 soru sorulacak ve cevaplamaları için 120 dakika süre verilecek.

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Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

İOKBS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler sınav tarihinden en az 7 gün önce www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

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Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları 28 Eylül 2021 tarihinden itibaren http://www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde "Sınav Sonuç Belgesi"ni elektronik ortamdan alıp mühür ve imza ile onayladıktan sonra öğrenci velisine veya öğrenciye imza karşılığı verecek.

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Ve açıklandı! Bursluluk sınavı ne zaman yapılacak? Ertelenen 2021 İOKBS sınavı hangi tarihte gerçekleştirilecek?

BURSLAR NE ZAMAN YATACAK?

Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.