24 Temmuz 2021, Cumartesi
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Başkan Erdoğan'dan Ayasofya Camii paylaşımı: Ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak
Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethinden sonra ilk cuma namazını kıldığı "fethin sembolü" Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasının üzerinden bir yıl geçti. Geçen yıl 24 Temmuz'da kılınan cuma namazıyla yeniden ibadete açılan camide Müslümanlar sabah namazını eda etti. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "İnşallah bu ulu mabedin kubbelerinden ezanların, salavatların, hatmi şeriflerin sesleri kıyamete kadar eksik olmayacak." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 24.07.2021 12:34 Güncelleme Tarihi: 24.07.2021 15:22
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