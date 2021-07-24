Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitim konusunda detaylar belli olmaya başladı. Peki, yeni dönemde yüz yüze eğitim mi online eğitim mi olacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...