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Haberler Galeri Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Milyonlarca öğrencinin merakla araştırdığı yüz yüze eğitim konusunda detaylar belli olmaya başladı. Peki, yeni dönemde yüz yüze eğitim mi online eğitim mi olacak? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.07.2021 13:06
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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

Yüz yüze eğitim olacak mı? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında eğitim öğretimde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yeni dönem için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler ve velileri, bu sene yüz yüze eğitimin olup olmayacağını araştırıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni döneme ilişkin açıklamalarda bulundu. Peki, yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

BU SENE YÜZ YÜZE EĞİTİM OLACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, etkinliklerin yaz boyu telafi kapsamında devam ettiğini belirterek "Tedbirlerimiz ve yüksek dikkatimizle yeni döneme eylül ayında başlayacağız inşallah. Aşı olan herkes, kendi sağlığının takipçisi ve yüz yüze eğitime başlama sürecinin destekçisidir." paylaşımında bulundu.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2021-2022 eğitim öğretim yılı birinci dönemi 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMALARI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı başlayacak.

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Bakan Ziya Selçuk açıkladı! Yüz yüze eğitim olacak mı? 2021-2022 ilkokul, ortaokul ve liseler ne zaman açılacak?

İLKOKUL 1. SINIF UYUM EĞİTİMLERİ NE ZAMAN?

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.