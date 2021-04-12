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Haberler Galeri Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 1 Mart'ta geçtiği kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış, hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Salı günü yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece Ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:00
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Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Bilim Kurulu'nun bugünkü, Bakanlar Kurulu'nun da yarınki toplantısı, ramazan boyunca uygulanacak yeni kararları şekillendirecek.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Uygulamanın 6 ay önceki gibi sıkı kurallar ve sıkı denetim üzerine kurulması bekleniyor. Uzmanlar, ramazan nedeniyle zaten toplumsal hareketliliğin azalacağını, bu fırsatı kullanarak, vakaları baskılamanın doğru olacağını belirtiyorlar.

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Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Hürriyet'in haberine göre; Ramazanın ardından, bayramda da yasakların devam etmesi bekleniyor.

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Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

KIRMIZI KOD ALARMI

Hazırlıkların turizm sezonuna yönelik olduğu, sezona vaka sayısını kontrol altına alınmış bir ülke olarak girmenin planlandığı öğrenildi.

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Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Verilen bilgiye göre, İngiltere, Almanya ve Rusya gibi Türkiye'ye daha fazla turist gönderen ülkeler "kırmızı kodlu" ülkeleri belirleyecek.