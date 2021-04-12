Ramazan'da tam kapanma mı yeni tedbir mi? Yüz yüze eğitime ara verilecek mi? Ramazan bayramında kısıtlama olacak mı?

Son dakika haberine göre; Türkiye'nin 1 Mart'ta geçtiği kademeli normalleşme uygulaması sonrasında vaka sayılarında yaşanan artış, hükümeti yeni kararlar almaya zorladı. Salı günü yapılacak kabine toplantısı sonrası açıklanacak yeni kararlarla sadece Ramazan değil, bayramda da kısıtlamaların sürdürülmesi bekleniyor.

Giriş Tarihi: 12.04.2021 09:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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