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Haberler Galeri 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis adayları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Başvuruları 8-24 Mart tarihleri arasında tamamlayan polis adayları süreci merak ediyor. 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri belli oldu mu gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 11.04.2021 21:54 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021 21:54
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2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. EGM ve PA duyurularını yakından takip edenler polislik sınavı için geri sayıma başlarken, adaylar süreci yakından takip ediyor. Polis olma hayali kuranlar için detayları sizler için haberimizde derledik. İşte, 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

POMEM POLİS ALIMI NE ZAMAN?

Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışmak isteyen adaylar için POMEM polis alımı son günlerde merak konusu oluyor. Kamuda istihdam sağlamak için kadın ve erkek başvuruları ilgili kurumların resmi sitesinde yayınlanacak. 27. Dönem POMEM kapsamında düzenlenecek 2021 polislik sınavı tarihinin henüz netlik kazanmadığı biliniyor.

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2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

SINAV ESASLARI

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. POMEM'e giriş sınavları, fiziki yeterlilik sınavı ve mülakat sınavı şeklinde yapılır.

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2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

İnternet üzerinden ilan edilen yer ve tarihte adayların POMEM Giriş Sınavları yapılacaktır. Adayların ikamet illerine göre belirlenen sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, aynı başvuru dönemi içinde başka bir sınav komisyonuna başvuramazlar. Sınav komisyonu kararlarına itiraz edilemez.

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2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

ÖN SAĞLIK KONTROLÜ

Adaylar POMEM sınavlarına girmeden önce ön sağlık komisyonu tarafından ön sağlık kontrolünden geçirilir. Ön sağlık kontrolü Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğine göre yapılır. Ön sağlık kontrolü komisyonu adaylar hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olur" veya "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" şeklinde karar verir. Hakkında "Polis Meslek Eğitim Merkezi Öğrenci Adayı Olamaz" kararı verilen adaylar, bir sonraki sınav aşamasına geçemezler.