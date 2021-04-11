2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?

2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Polis adayları Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi tarafından gelen açıklamaları yakından takip ediyor. Başvuruları 8-24 Mart tarihleri arasında tamamlayan polis adayları süreci merak ediyor. 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri belli oldu mu gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte, 2021 Polis alımı başvuruları ne zaman? 27. Dönem POMEM polis alımı sınav tarihleri açıklandı mı?