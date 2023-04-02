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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projeler için 'Bitirin' talimatı sonrası çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Karaismailoğlu, gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getirerek, söz konusu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı olduğunu belirtti.

Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:40
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında mega projelerin hayata geçirileceğini belirterek, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı, Yeni Zigana Tüneli, Başakşehir-Kayaşehir Metro Hattı ve AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı'nın hizmete alınmasıyla ülkenin ulaşımın tüm modlarında üst sıralara taşınacağını söyledi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Karaismailoğlu, bir yandan Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin yaralarını sarmaya devam ettiklerini bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini bildirdi.

Çalışmaların Türkiye'nin dört bir yanındaki şantiyelerde 7/24 esasına uygun olarak devam ettiğini anlatan Karaismailoğlu, mega projelerin de aralarında olduğu birçok açılışa imza atacaklarını ifade etti.

Karaismailoğlu, gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getirerek, söz konusu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı olduğunu belirtti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Söz konusu hattı yakın zamanda vatandaşın hizmetine sunacaklarını kaydeden Karaismailoğlu, şunları söyledi:

"Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'mızın da ilave edilmesiyle Ankara merkezli hızlı tren demir yolu ağımızın önemli bir parçasını daha tamamlayacağız. Saatte 250 kilometre hıza uygun olarak inşa edilen hızlı tren hattıyla, Ankara-Sivas arasındaki mesafe 603 kilometreden 405 kilometreye düşecek. 12 saat olan seyahat süresi 2 saate, Ankara-Yozgat arası da 1 saate inecek."

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

"1,4 MİLYON VATANDAŞIMIZ HIZLI TRENLE BULUŞACAK"

Proje kapsamında Elmadağ, Kırıkkale, Yerköy, Yozgat, Sorgun, Akdağmadeni, Yıldızeli, Sivas olmak üzere toplam 8 istasyon inşa ettiklerini belirten Karaismailoğlu, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas illerinde yaşayan yaklaşık 1,4 milyon vatandaşın da hızlı trenle seyahat etme imkanına kavuşacağının altını çizdi.

Toplam uzunlukları 66 kilometre olan 49 tünel ile 27,2 kilometre olan 49 viyadük inşa ettiklerini bildiren Karaismailoğlu, projenin en uzun tünelinin 5 bin 125 metreyle Akdağmadeni bölgesinde yer aldığını kaydetti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Bakan Karaismailoğlu, "Projenin en uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Ankara-Elmadağ'da 88,6 metre ile Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü inşa ettik. Bu viyadük, Türkiye'de Hareketli Kalıp (MSS) yöntemiyle ve 90 metre ile en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür. Ayrıca, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık." diye konuştu.