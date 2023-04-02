Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru

Bakan Karaismailoğlu, "Projenin en uzun demir yolu viyadüğünü ise 2 bin 220 metreyle Çerikli-Kırıkkale'de yaptık. Ankara-Elmadağ'da 88,6 metre ile Türkiye'nin en yüksek ayağa sahip demir yolu viyadüğünü inşa ettik. Bu viyadük, Türkiye'de Hareketli Kalıp (MSS) yöntemiyle ve 90 metre ile en uzun açıklık geçilen demir yolu viyadüğüdür. Ayrıca, hızlı tren hattında ilk defa yerli ray kullandık." diye konuştu.