02 Nisan 2023, Pazar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı verdi: Çalışmalar hızlandı | Mega projelerde sona doğru
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın mega projeler için 'Bitirin' talimatı sonrası çalışmalar hızlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise depremlerin yaralarını sarmaya devam ederken bir yandan da ülke genelinde mega projelere yönelik çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Karaismailoğlu, gelecek günlerde açılış şöleninin yaşanacağını dile getirerek, söz konusu projelerden birinin de Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı olduğunu belirtti.
Giriş Tarihi: 02.04.2023 13:40 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 13:40
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