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MSB paylaştı! Türkiye'nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin sınırlarında insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında, teknoloji yoğunluklu sistemler kullanıldığını bildirdi. Bu kapsamda yapılan faaliyetlerin gözler önüne serildiği bir video paylaşılarak, "Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır." ifadelerine yer verildi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.04.2023 20:23 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 20:27
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MSB paylaştı! Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhuriyet tarihinin en yoğun ve etkili tedbirlerinin alındığı sınırlarda kahraman Mehmetçiğin, "hudut namustur" anlayışıyla her türlü zorlu iklim ve arazi şartlarına rağmen 7 gün 24 saat kesintisiz görev yaptığı belirtildi.

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MSB paylaştı! Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

Açıklamada, hudut güvenliğine yönelik şunlar kaydedildi:

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MSB paylaştı! Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

"Sınır fiziki güvenlik sistemi çalışmaları kapsamında, hudutlarımızda insan yoğunluklu güvenlik sistemleri yerine dünya standartlarında olan teknoloji yoğunluklu sistemler kullanılmaktadır. Mehmetçiğimizin azim ve kararlılığının yanı sıra hudutlarımızdaki ileri seviye tedbirler, her türlü terörist faaliyeti ve kaçakçılığı engelleyerek yurt içindeki vatandaşlarımızın huzur ve güvenine katkı sağlamaktadır. Hudutlarımızdaki mücadelemiz etkin ve caydırıcı şekilde devam etmektedir."

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MSB paylaştı! Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri

Açıklamayla birlikte paylaşılan videoda, Türkiye'nin güney ve doğu sınır hattındaki güvenlik önlemlerine ilişkin görüntülere yer verildi.

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MSB paylaştı! Türkiye’nin terör örgütlerine karşı kurduğu yüksek teknoloji donanımlı üsleri