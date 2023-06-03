Vatandaşlık maaşı ne demek? VATANDAŞLIK MAAŞI nasıl alınır, şartları neler? Aynı aileden kaç kişiye verilecek? Başvuru tarihleri...

Aslında buna başladık ama gelişmeye devam edecek. Biz sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak sadece insanların yoksulluğunu kısmen gidermek için değil aslında bir anlamda yoksulluk sınırına düşmemek için kaldıraç olarak kullanıyoruz. Yoksulluk sınırına insanlarımızın düşmemesi için önleyici tedbirler alıyoruz. Böylece daha az maliyetle insanlarınızın refah seviyesini yükseltiyoruz."