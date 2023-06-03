03 Haziran 2023, Cumartesi
Vatandaşlık maaşı ne demek? VATANDAŞLIK MAAŞI nasıl alınır, şartları neler? Aynı aileden kaç kişiye verilecek? Başvuru tarihleri...
"Vatandaşlık maaşı nedir?" sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Aile Destek ödemelerinin Temmuz ayında sona ermesiyle birlikte hükümet tarafından bu kez de dar gelirli ailelere vatandaşlık maaşı verileceği öğrenildi. Detaylar merak konusu olurken, Bakan Derya Yanık, konuya ilişkin açıklama yaptı. Peki, Vatandaşlık maaşı başvuru nasıl yapılır, şartları neler? İşte, haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:35
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