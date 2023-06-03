03 Haziran 2023, Cumartesi
Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...
Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve zam müjdesi az önce duyuruldu! 2023 Temmuz zammıyla birlikte bu maaştan yaralanan milyonlarca kişi, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte yükselecek. Peki evde bakım maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı sigortası hakkında son açıklamalar...
Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:36
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