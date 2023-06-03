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Haberler Galeri Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

Evde bakım maaşı alanlara sigorta ve zam müjdesi az önce duyuruldu! 2023 Temmuz zammıyla birlikte bu maaştan yaralanan milyonlarca kişi, SGK kapsamına alınacak. 4 bin 336 lira olan evde bakım maaşı memur ve emekli zammı ile birlikte yükselecek. Peki evde bakım maaşları ne kadar kaç TL olacak? İşte evde bakım maaşı sigortası hakkında son açıklamalar...

Giriş Tarihi: 03.06.2023 08:35 Güncelleme Tarihi: 03.06.2023 08:36
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Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

Evde bakım maaşı alanlara çifte piyango! SGK detayları açıkladı. Evde bakım maaşı alanlar, Temmuz ayında ne kadar zam geleceğini araştırırken, ödemelerden faydalananlara yeni bir müjde geldi. Yeni düzenlemeye göre; sosyal güvencesi olmayanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınmaları sağlanacak. Peki, evde bakım maaşı ne kadar olacak? Evde bakım sigortası hakkında detaylar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI 2023 NE KADAR, KAÇ TL?

2022 yılında 3 bin 336 TL olarak ödenen evde bakım aylığı zam oranı belli oldu. 2023 yılında hak sahiplerine ödenecek yeni evde bakım maaşı 4 bin 337 TL oldu. Buna göre, 2023 yılı Ocak-Temmuz dönemi için evde bakım maaşı 3 bin 336 TL'den 4 bin 336 TL'ye çıktı.

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Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz. Pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmenizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunuyor.

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Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

Yeni dönemde evde bakıma ihtiyacı olan engelli, yaşlıya bakan ve bunun için evde bakım yardımı alanların kısmi zamanlı olarak sosyal güvenlik kapsamına alınması sağlanacak..

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Temmuz 2023 evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Evde Bakım Maaşı alanlara sigorta müjdesi! SGK düzenlemesinin şartları...

Bakıma muhtaç, engelli, yaşlılara evde bakım hizmeti verenlerden sosyal güvensi olmayanlar desteklenecek. Sigorta primlerinin devlet tarafından karşılanarak emekli olmalarına imkân sağlanması hedefleniyor..