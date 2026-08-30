Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın”

ABD'de Meta'ya karşı açılan davanın ardından sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar sürerken, vatandaşlardan TBMM'ye peş peşe dilekçeler geldi. Dilekçelerde çocukların müstehcenlik, korku ve şiddet barındıran içeriklerden korunması, dijital bağımlılığın önüne geçilmesi ve sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı tedbirler alınması istendi.

ABD'de sosyal medya platformu Meta'ya karşı açılan tarihi davanın ardından sosyal medya kullanımına ilişkin yeni uygulamalar gündeme geldi. Sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi, gece saatlerinde erişimin kısıtlanması ve estetik filtrelere yönelik yasak gibi adımların hayata geçeceği belirtilirken, Türkiye'de de sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Bu kapsamda TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesinden yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıkla mücadeleye kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı. Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular da dikkat çekti.

İŞTE VATANDAŞLARIN TBMM'YE İLETTİĞİ TALEPLER Vatandaşların TBMM'ye sunduğu dilekçelerde özellikle çocukların ve gençlerin dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere yönelik tedbirler öne çıktı. Müstehcen içerikler engellensin: İnternet ve sosyal medya üzerindeki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi istendi. Bu içerikleri üreten veya yayımlayan kişilere yaptırım uygulanması talebinde de bulunuldu.

Kişisel veriler için yeni doğrulama sistemi: Dijital platformlarda yaş doğrulaması ve kişisel verilerin korunması amacıyla "e-Devlet tabanlı doğrulama anahtarı (API/Key) sistemi" geliştirilmesi önerildi. Çocuklara sanatsal ve eğitsel içerik istisnası: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi öngörülen sosyal medya yasağında çocukların sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımlarının istisna tutulması talep edildi.