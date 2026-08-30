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Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın”

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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ABD'de Meta'ya karşı açılan davanın ardından sosyal medya kullanımına yönelik tartışmalar sürerken, vatandaşlardan TBMM'ye peş peşe dilekçeler geldi. Dilekçelerde çocukların müstehcenlik, korku ve şiddet barındıran içeriklerden korunması, dijital bağımlılığın önüne geçilmesi ve sosyal medya platformlarına yönelik daha sıkı tedbirler alınması istendi.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 1

ABD'de sosyal medya platformu Meta'ya karşı açılan tarihi davanın ardından sosyal medya kullanımına ilişkin yeni uygulamalar gündeme geldi.

Sosyal medya kullanımına günlük süre sınırı getirilmesi, gece saatlerinde erişimin kısıtlanması ve estetik filtrelere yönelik yasak gibi adımların hayata geçeceği belirtilirken, Türkiye'de de sosyal medyanın özellikle çocuklar ve gençler üzerindeki etkileri tartışılmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 2

Bu kapsamda TBMM Dilekçe Komisyonu'na vatandaşlardan çocukların dijital platformlardan korunmasından kişisel verilerin güvenliğine, müstehcen içeriklerin engellenmesinden yapay zeka kaynaklı dolandırıcılıkla mücadeleye kadar farklı başlıklarda talepler ulaştı.

Bazı dilekçelerde sosyal medya platformlarına yönelik daha sert tedbirlerin hayata geçirilmesi istendi. TikTok'un erişime kapatılması ve sosyal medya platformlarının genel olarak yasaklanması yönündeki başvurular da dikkat çekti.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 3

İŞTE VATANDAŞLARIN TBMM'YE İLETTİĞİ TALEPLER

Vatandaşların TBMM'ye sunduğu dilekçelerde özellikle çocukların ve gençlerin dijital platformlarda karşılaşabileceği risklere yönelik tedbirler öne çıktı.

Müstehcen içerikler engellensin: İnternet ve sosyal medya üzerindeki müstehcen içerikli site ve hesapların engellenmesi istendi.

Bu içerikleri üreten veya yayımlayan kişilere yaptırım uygulanması talebinde de bulunuldu.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 4

Kişisel veriler için yeni doğrulama sistemi: Dijital platformlarda yaş doğrulaması ve kişisel verilerin korunması amacıyla "e-Devlet tabanlı doğrulama anahtarı (API/Key) sistemi" geliştirilmesi önerildi.

Çocuklara sanatsal ve eğitsel içerik istisnası: 15 yaş altı çocuklara getirilmesi öngörülen sosyal medya yasağında çocukların sanatsal, kültürel ve eğitsel paylaşımlarının istisna tutulması talep edildi.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 5

Zorbalığa karşı yasal düzenleme talebi: Dilekçelerde kadınlara yönelik sosyal medya zorbalığına karşı özel bir yasa çıkarılması da istendi.

Bilgi kirliliğine karşı mücadele: Kripto borsası hakkında bilgi kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle YouTube ve Telegram üzerindeki bazı hesapların kapatılması yönünde başvurular yapıldı.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 6

Yapay zekalı dolandırıcılığa karşı yasal düzenleme: Yapay zeka kullanılarak hazırlanan videolar aracılığıyla sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına ilişkin yasal düzenleme yapılması talep edildi.

Dijital bağımlılıktan korunma çağrısı: Vatandaşların TBMM'ye ilettiği talepler arasında çocukların sosyal medya ve oyun gibi dijital bağımlılıklardan korunması için önlem alınması da yer aldı.

Dilekçelerde kullanıcıların dijital alanlarının korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması gerektiği de vurgulandı.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 7

Kamu kurumlarının sosyal medya kullanımına sınırlama talebi: Bazı vatandaşlar kamu kurumlarının sosyal medya kullanımının sınırlandırılmasını istedi.

Bu kapsamda kamu kurumlarının duyuru ve bilgilendirmelerinin sosyal medya yerine resmi internet siteleri ve yerli platformlar üzerinden yapılması yönünde talepler iletildi.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 8

DİJİTAL PLATFORM TARTIŞMASI TÜRKİYE'DE DE GÜNDEMDE

ABD'de Meta'ya karşı açılan davanın ardından gündeme gelen sosyal medya düzenlemeleri Türkiye'de de dijital platformların çocuklar ve gençler üzerindeki etkilerine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

TBMM Dilekçe Komisyonu'na ulaşan başvurular, vatandaşların müstehcen içeriklerden dijital bağımlılığa, kişisel verilerin korunmasından yapay zeka destekli dolandırıcılığa kadar birçok konuda daha kapsamlı tedbirler alınmasını istediğini ortaya koydu.

Vatandaşlardan TBMM'ye dilekçe yağdı: “Çocuklarımızı dijital bağımlılıktan kurtarın” 9
Yerli medya saf dışı bırakılıyor YERLİ MEDYA SAF DIŞI BIRAKILIYOR
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