İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste

İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29-30 Ağustos tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın programına göre cumartesi günü 18 ilçedeki çok sayıda mahalle ve sokakta enerji verilemeyecek. Pazar günü ise kesintiler Silivri, Sarıyer, Çatalca ve Beyoğlu'nda devam edecek.

İstanbul'da hafta sonunu evde geçirecek vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ'ın bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos Cumartesi günü 18 ilçede, 30 Ağustos Pazar günü ise 4 ilçede belirli saatler arasında enerji kesintisi yapılacak. Bazı bölgelerde çalışmalar 8 saate kadar sürecek.

KESİNTİLER 8 SAATE KADAR SÜRECEK Planlı çalışmalar 29 Ağustos'ta saat 08.00'den itibaren başlayacak. Kesintiler Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar'ın belirli noktalarını etkileyecek. Pazar günkü çalışmalar ise gece yarısından itibaren başlayarak Silivri, Sarıyer, Çatalca ve Beyoğlu'nda uygulanacak.

HAFTA SONU ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER İşte BEDAŞ tarafından açıklanan 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi programı ile enerji verilemeyecek mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri:



29 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ Zeytinburnu Sümer Mah: 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. Sokaklar ve civarı (08:00 - 15:00)