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İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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İstanbul'un Avrupa Yakası'nda 29-30 Ağustos tarihlerinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. BEDAŞ'ın programına göre cumartesi günü 18 ilçedeki çok sayıda mahalle ve sokakta enerji verilemeyecek. Pazar günü ise kesintiler Silivri, Sarıyer, Çatalca ve Beyoğlu'nda devam edecek.

İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 1

İstanbul'da hafta sonunu evde geçirecek vatandaşları ilgilendiren elektrik kesintisi programı açıklandı. BEDAŞ'ın bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle 29 Ağustos Cumartesi günü 18 ilçede, 30 Ağustos Pazar günü ise 4 ilçede belirli saatler arasında enerji kesintisi yapılacak. Bazı bölgelerde çalışmalar 8 saate kadar sürecek.

İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 2

KESİNTİLER 8 SAATE KADAR SÜRECEK

Planlı çalışmalar 29 Ağustos'ta saat 08.00'den itibaren başlayacak. Kesintiler Zeytinburnu, Şişli, Sultangazi, Silivri, Sarıyer, Küçükçekmece, Kağıthane, Güngören, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çatalca, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Bahçelievler, Bağcılar ve Avcılar'ın belirli noktalarını etkileyecek. Pazar günkü çalışmalar ise gece yarısından itibaren başlayarak Silivri, Sarıyer, Çatalca ve Beyoğlu'nda uygulanacak.

İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 3

HAFTA SONU ELEKTRİK KESİNTİSİ YAPILACAK İLÇELER

İşte BEDAŞ tarafından açıklanan 29-30 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi programı ile enerji verilemeyecek mahalleler, sokaklar ve kesinti saatleri:

İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 4

29 AĞUSTOS ELEKTRİK KESİNTİSİ

Zeytinburnu

  • Sümer Mah: 6/4., 6/5., 8/1., 8/2. Sokaklar ve civarı (08:00 - 15:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 5

Şişli

  • Duatepe Mah: Avukat, Barutçular, Evrenoszade, Karabiber, Keşfi Efendi, Ortanca, Şahmerdan Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
  • Paşa Mah: Adalet, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Barutçular, Bulanık Dere, Civelek, Darülaceze Yolu, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kaan, Kahramanbey, Kurşun, Kuyu 1, Ortanca, Ortanca Aralığı, Poyraz 1, Selman, Topel, Yeşiltepe, Ülker, İnci, İncirlidede Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
  • Paşa Mah (Ek Bölge): 1. Çınarlı, Adsız Nefer, Aralık 1, Avukat, Ay, Bahadır 1, Barutçular, Batı, Behram Çavuş, Cengiz, Darülaceze Yolu, Ferace, Ferahnak, Gül, Güler 1, Güzelbahçe 1, Hasret, Kahramanbey, Karakullukçu, Millet, Miralay Kamilbey, Poyraz 1, Ruşen, Saffet, Savar, Selman, Teneke Çıkmazı, Yalvaç, Yay Meydanı, Yeşiltepe, Çiğdem 3, Ülker, İnci Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
  • Esentepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 6

Sultangazi

  • 50. Yıl Mah: 2096. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 7

Silivri

  • Selimpaşa Mah: 5002., 6043., 6060., 6093. Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 8

Sarıyer

  • Maslak Mah: Büyükdere Sokak ve civarı. (10:00 - 14:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 9

Küçükçekmece

  • Atakent Mah: 221., Turgut Özal Sokaklar ve civarı. (10:00 - 16:00)
  • Beşyol Mah: Ali Ağa, Beşyol Yan Yolu, Birlik, Fabrikalar, Karadeniz Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
  • Beşyol Mah: 1. Akasya, Eski Londra Asfaltı Sokaklar ve civarı. (13:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 10

Kağıthane

  • Hürriyet Mah: Demet, Derebağ, Dr. Cemil Bengü, Dülger, Esin, Esin Çıkmazı, Fıstık, Fulya, Fidan, Güldefne, Ihlamur, Kurşun, Maviş, Mürver, Parlak, Reçine Çıkmazı, Savaş, Sağlam, Sevim, Sibel, Tarçın, Zembil Kümesi, İpek, Şimşir Sokaklar ve civarı. (09:00 - 15:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 11

Güngören

  • Merkez Mah: Bayrak, Talatpaşa Sokaklar ve civarı. (10:00 - 14:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 12

Fatih

  • Muhsine Hatun Mah: Babayiğit, Cemre, Fındıkkıran, Kantarcı Süleyman, Telli Odalar, Ördeklibakkal Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 13

Esenyurt

  • Barbaros Hayrettin Paşa Mah: 2299. Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 14

Esenler

  • Oruç Reis Mah: Mahalle geneli ve civarı. (11:00 - 14:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 15

Çatalca

  • Oklalı Mah: Şahinler Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 16

Büyükçekmece

  • Fatih Mah: Akbatun, Aycan, Boğaziçi, D-100 Karayolu, Denge, Doğan 3, Duru, Dilber Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 17

Beyoğlu

  • İstiklal Mah: Paşalı Hasan Sokak ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 18

Beylikdüzü

  • Kavaklı Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 19

Bahçelievler

  • Kocasinan Merkez Mah: Efeler 1 Sokak ve civarı. (08:00 - 15:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 20

Bağcılar

  • Barbaros Mah: 204., 205., 206., 207., 208., 209., 210., 212., 213., 214., 220. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)
  • Kazım Karabekir Mah: 220., 255. Sokaklar ve civarı. (08:00 - 15:00)
  • Yıldıztepe Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
  • 100. Yıl Mah: 2261., Matbaacılar 1., Matbaacılar 2., Matbaacılar 3., Matbaacılar 4. Sokaklar ve civarı. (17:00 - 19:30)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 21

Avcılar

  • Firuzköy Mah: Mahalle geneli ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 22

30 AĞUSTOS İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ

Silivri

  • Semizkumlar Mah: Altaş, Ayçiçek, Başkumandan Mustafa Kemal, Gülçiçek, Narçiçek, Tekin Sokaklar ve civarı. (10:00 - 14:00)
  • Çeltik Mah: Sahilboyu Sokak ve civarı. (10:00 - 14:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 23

Sarıyer

  • Yeniköy Mah: Kalender Sokak ve civarı. (10:00 - 12:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 24

Çatalca

  • Çakıl Mah: Benzinlik Arkası, Berrak Çıkmazı, Beşevler, Elbasan, Emrah Çıkmazı, Emiroğlu Çıkmazı, Esendal Çıkmazı, Gülşen, On Evler, Çatalca Sokaklar ve civarı. (09:00 - 17:00)
İstanbul’da hafta sonu elektrik kesintisi: 18 ilçede hangi mahalleler etkilenecek? BEDAŞ saat saat tam liste 25

Beyoğlu

  • Hacıahmet Mah: Kurtuluş Deresi Sokak ve civarı. (00:00 - 08:00)
  • İstiklal Mah: Mahalle geneli ve civarı. (00:00 - 08:00)
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