Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Harun Reşit Birbilen (Esnaf): Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim, ümmetin, davamızın lideri. Onun arkasından gidiyoruz. O yürüsün biz gece gündüz arkasındayız. İlk turda Meclis çoğunluğumuzu aldık. Bizim için önemli olan buydu. İkinci turda Cumhurbaşkanımızın en az 55'le kazanması için sandığa koşacağız.