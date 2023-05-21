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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan'a tam destek: Sandığa koşacağız

28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım sürüyor. En yakın rakibine yaklaşık 2,5 milyon oy fark atan Başkan Erdoğan ikinci tur öncesi "rehavet yok" derken, vatandaşları yeniden sandığa davet etti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın kazanması için yeniden sandığa gideceklerini belirtirken, "Bu kez açık ara farkla, en az yüzde 55'le seçilmesi için sandığa koşacağız" dedi.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:27
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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Cumhur İttifakı'nı 14 Mayıs'ta seçim zaferiyle Meclis'e taşıyan vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı da ikinci turda açık ara farkla kazanması için sandığa gideceklerini söyledi.

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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Ankara'dan milletvekili seçilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın Yenimahalleli esnafa teşekkür ziyareti sırasında SABAH'a konuşan vatandaşlar, ikinci turda "Doğru zaman doğru adam" diyerek oylarını Başkan Erdoğan'a oy vereceklerini ifade etti. İşte vatandaşların söyledikleri:

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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Harun Reşit Birbilen (Esnaf): Cumhurbaşkanımızı çok seviyorum. O bizim, ümmetin, davamızın lideri. Onun arkasından gidiyoruz. O yürüsün biz gece gündüz arkasındayız. İlk turda Meclis çoğunluğumuzu aldık. Bizim için önemli olan buydu. İkinci turda Cumhurbaşkanımızın en az 55'le kazanması için sandığa koşacağız.

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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Cengiz Uğur (Esnaf): İnşallah ikinci turda gümbür gümbür alacağız. Farkı daha da çok açmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımız bizim için bulunmaz bir lider. Onun liderliğiyle ülkemiz bu kadar gelişti.

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Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan’a tam destek: Sandığa koşacağız

Onun önderliği sayesinde yurtdışında söz sahibi olduk. Kendi arabamızı ürettik, İHA'lar, SİHA'lar ürettik. Tabii ki ikinci turda da Cumhurbaşkanımızı seçeceğiz. Başka bir seçenek yok zaten.