21 Mayıs 2023, Pazar
Vatandaşlardan 28 Mayıs öncesi Başkan Erdoğan'a tam destek: Sandığa koşacağız
28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turu için geri sayım sürüyor. En yakın rakibine yaklaşık 2,5 milyon oy fark atan Başkan Erdoğan ikinci tur öncesi "rehavet yok" derken, vatandaşları yeniden sandığa davet etti. Vatandaşlar Başkan Erdoğan'ın kazanması için yeniden sandığa gideceklerini belirtirken, "Bu kez açık ara farkla, en az yüzde 55'le seçilmesi için sandığa koşacağız" dedi.
Giriş Tarihi: 21.05.2023 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2023 10:27
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