20 Mayıs 2023, Cumartesi
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı dönemde bile söylemleriyle halkın sinir uçlarına dokunan açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana söylediği yalanları kitap oldu. "Yalan Rüzgarı" isimli kitapta iddialar ve gerçekler kanıtlarıyla beraber kamuoyuyla paylaşıldı.
Giriş Tarihi: 20.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 15:10
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