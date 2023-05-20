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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır söylediği yalanlarla siyasette adeta "Yalan Rüzgarı" estiriyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen çifte deprem felaketi sonrası yaraların sarılmaya çalışıldığı dönemde bile söylemleriyle halkın sinir uçlarına dokunan açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu'nun, Genel Başkanlık koltuğuna oturduğu günden bu yana söylediği yalanları kitap oldu. "Yalan Rüzgarı" isimli kitapta iddialar ve gerçekler kanıtlarıyla beraber kamuoyuyla paylaşıldı.

Giriş Tarihi: 20.05.2023 15:10 Güncelleme Tarihi: 20.05.2023 15:10
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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

Deniz Baykal'a yönelik FETÖ tarafından gerçekleştirilen kaset kumpasının ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu, agresif, yalan ve iftira içerikli eylem ve söylemleri adeta politika haline getirdi.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

Toplumun hassasiyetlerini gözetmeyen ve ciddi tartışma ile kargaşaya neden olacak söylemleri, düşünmeksizin duyurmaktan çekinmeyen Kılıçdaroğlu'nun siyaset anlayışı, her seferinde sandıkta cezalandırdı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

Cumhurbaşkanı adayı olabilmek adına 6 partiyi yan yana getiren ve partilerle birlikte, kamuoyunu da adaylığına zorlayan Kılıçdaroğlu, seçilmek için tüm şartları zorladı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

Seçime gidilen süreçte meydana gelen Asrın Felaketi'nin ardından yürütülen yardım ve destek faaliyetlerini karalayan ve algı operasyonuna girişen Kılıçdaroğlu'nun yalanları, yetkili birimler tarafından her seferinden doğrularıyla paylaşılmak zorunda kalındı.

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun yalanları kitap oldu: Yalan Rüzgarı

FETÖ ve PKK ile ortak olarak yürütülen seçim kampanyası boyunca da yalan ve iftira siyasetine ara vermeyen Kılıçdaroğlu, demokrasi havasını zehirledi.