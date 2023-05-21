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Haberler Galeri CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediye ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tahsis ettiği afişlerinin asıldığı billboardları gasp etti, afişlerini kesti. Başkan Erdoğan'ın kentin değişik bölgelerindeki billboardalara asılı afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asan belediye ekipleri AK Parti görevliler tarafından suçüstü yakalandı.

Giriş Tarihi: 21.05.2023 14:00
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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın talimatıyla harekete geçen belediye görevlileri kendin değişik bölgelerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın billboardlara asılı seçim afişlerinin üzerine Kılıçdaroğlu'nun afişlerini yapıştırırken vatandaşlar tarafından görüntülendi ve sosyal medyada paylaşıldı.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Bunun üzerine AK Parti görevlileri Başkan Erdoğan'ın afişlerinin asıldığı billboardlarının bulunduğu bölgeye gittiklerinde belediye görevlilerin Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asarken suçüstü yaptı.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

ZABITA AFİŞLERİ KESTİ

Suçüstü yakalanan belediye görevlileri paniğe kapıldı ve usulsüz bir şekilde astıkları Kılıçdaroğlu'nun afişlerini sökerek olay yerinden ayrıldı.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Kent merkezinde bu durum yaşanırken Çukurova bölgesinde de yine CHP'li belediye de görevli bir zabıtanın Başkan Erdoğan'ın pankartını bıçakla keserken görüntüleri ortaya çıktı.

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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi’nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı

Yaşanan bu çirkin davranış üzerine AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, sosyal medyada "Adana'mızda, YSK tarafından tahsis edilen ve Sayın Cumhurbaşkanımızın afişlerini astığımız billboardlar CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından gasp ediliyor.