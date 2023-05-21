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CHP’li Adana Büyükşehir Belediyesi'nde afiş skandalı! Başkan Erdoğan’ın afişlerine çirkin saldırı
Adana'da CHP'li Büyükşehir Belediye ekipleri, Yüksek Seçim Kurulu (YKS) tarafından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a tahsis ettiği afişlerinin asıldığı billboardları gasp etti, afişlerini kesti. Başkan Erdoğan'ın kentin değişik bölgelerindeki billboardalara asılı afişlerinin üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerini asan belediye ekipleri AK Parti görevliler tarafından suçüstü yakalandı.