O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

Ramazan ayının gelmesiyle gözler imsak ve iftar saatlerine çevrildi. "Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak?" sorusu cevap bulurken, dünyanın birçok ülkesindeki aralık dikkat çekti. Bu sene Ramazan ayında en uzun süre oruç tutacak ilde 19 saat 28 dakika niyetli olunacak? Peki Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? En uzun süre oruç nerede tutulacak?