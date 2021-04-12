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Haberler Galeri O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

Ramazan ayının gelmesiyle gözler imsak ve iftar saatlerine çevrildi. "Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak?" sorusu cevap bulurken, dünyanın birçok ülkesindeki aralık dikkat çekti. Bu sene Ramazan ayında en uzun süre oruç tutacak ilde 19 saat 28 dakika niyetli olunacak? Peki Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? En uzun süre oruç nerede tutulacak?

Giriş Tarihi: 12.04.2021 12:21 Güncelleme Tarihi: 12.04.2021 12:50
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O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

İslam dünyası için kutsal sayılan ramazan ayında, dünyanın farklı bölgelerindeki Müslümanlar kendi coğrafyalarında ibadetlerini yerine getirmeye devam ederken, oruç tutma süreleri de farklılık gösteriyor.

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O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

Dünyada Kuzey Yarımküre'de ilkbahar, Güney Yarımküre'de ise sonbahar mevsiminin yaşandığı günlere denk gelen bu ramazan ayında oruç tutma süreleri, kuzeyden güneye azalan gün ışığı sürelerine bağlı olarak, güneydeki yerleşimlerden kuzeydeki yerleşimlere gidildikçe artıyor.

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O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

Diyanet İşleri Başkanlığının ramazana yönelik bilgilendirmelerinin yer aldığı "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde 208 ülkeye ait bilgilerin bulunduğu imsakiyeye göre, ramazanın ilk gününde, 68 derece kuzey enleminde yer alan Rusya'nın Murmansk kentinde ve 64 derece kuzey enleminde yer alan İzlanda'nın başkenti Reykjavik'te imsak ile iftar arasındaki süre 16 saat 53 dakikayı bulurken, Norveç'in Tromso kentinde 16 saat 52 dakika sürecek.

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O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

54 derece güney enlemindeki Arjantin'in Ushuaia kentinde imsak vakti ile iftar vakti arası yalnızca 12 saat 12 dakika sürecek.

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O ilde 19 saatten fazla oruç tutulacak! Türkiye'de kaç saat oruç tutulacak? İşte dünya genelindeki en uzun oruç süreleri!

Kuzey enlemlerindeki şehirlerde yaşayan Müslümanlar, güneydekilere göre daha uzun oruç tutacak.