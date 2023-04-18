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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün itibariyle ziyarete açıldı. TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgi bugün de devam etti. Gemiyi görmek için gelenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Her fırsatta Türkiye'nin hayata geçirdiği projelere ve savunma sanayiindeki tarihi adımlara karşı çıkan muhalefet TCG Anadolu için, "TCG Anadolu'ya SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi? Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. Uçak gemisi değil." gibi skandal yorumlarda bulunmuşlardı. Muhalefete çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan konuşmasında, "Gördükçe kuduruyorlar" dedi.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:07
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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

TCG Anadolu dün 13.00 itibariyle Sarayburnu Limanı'nda halk ziyaretine açılmıştı.

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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

Dün, gün boyunca gemiyi 8 bin 720 kişi ziyaret etti.

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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

TCG Anadolu ve gemide konumlandırılan Bayraktar TB3, Bayraktar Kızılelma, helikopterler, tanklar ve çıkarma gemisini görmek isteyenlerin yoğun ilgisi bugün de devam etti.

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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

Sarayburnu Limanı'nın sahile yakın noktadaki girişinde sabahın erken saatlerinden itibaren bekleyen yüzlerce kişi metrelerce kuyruk oluşturdu.

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Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk

"ÇOCUKLARIMIZ DA BU TARİHİ ANIYA ŞAHİTLİK ETSİNLER İSTEDİK"

Tatil için İstanbul'da bulunduğunu belirten Ümit Tetik, "Balıkesir'den buraya tatil için geldik. Dün gemiyle ilgili paylaşımları görmüştük, bugün biz de görmek için geldik. Buraya feribotla geçerken yol boyu da denizden TCG Anadolu'yu heyecanla izledik. Çocuklarımız da bu tarihi anıya şahitlik etsinler istedik. Bu milli bir duygu aslında, sadece somut bir şey de değil, geçmişten gelen ruhumuzda bulunan bir mayanın vücut bulmuş halini göreceğiz" dedi. 17 yaşındaki Mehmet Emin Daldun ise, "Bu kadar sıra olacağını beklemiyordum, yaklaşık yarım saattir bekliyorum. Gemide en çok pisti ve helikopterleri, Seahawk'ları merak ediyorum." ifadelerini kullandı. Kuyrukta bekleyenlerden Gül Aşıkoğlu da, "Ülkemizin böyle bir gemi yapmış olması gurur ve mutluluk verici. Görmek için heyecanla bekliyoruz. Yarım saattir bekliyoruz ama bir yarım saat daha bekleriz buna değer" dedi. Fatih Sarı ise, "Trabzon'dan bayram için buraya geldim. Gelmişken gururumuz TCG Anadolu'yu görmek istedim. İnsanlarımızın yeniliklere böyle aç olduğunu görmek, bu ilgi çok mutluluk verici. Umarım bunların devamı gelir." dedi.