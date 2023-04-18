18 Nisan 2023, Salı
Vatandaş akın etti! TCG Anadolu için metrelerce kuyruk
Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu dün itibariyle ziyarete açıldı. TCG Anadolu'ya gösterilen yoğun ilgi bugün de devam etti. Gemiyi görmek için gelenler Sarayburnu Sahili'nde metrelerce uzunlukta kuyruk oluşturdu. Her fırsatta Türkiye'nin hayata geçirdiği projelere ve savunma sanayiindeki tarihi adımlara karşı çıkan muhalefet TCG Anadolu için, "TCG Anadolu'ya SİHA koyarsınız ama SİHA'yla kime nasıl kafa tutacaksınız? F-35'e mi? Çıkarma gemisine SİHA gemisi diyerek İstanbul'da sergiliyorlar. Uçak gemisi değil." gibi skandal yorumlarda bulunmuşlardı. Muhalefete çok sert tepki gösteren Başkan Erdoğan konuşmasında, "Gördükçe kuduruyorlar" dedi.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 16:05 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 16:07
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