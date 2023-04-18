LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

"LGS ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bakan Mahmut Özer, sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi? İşte MEB son dakika gelişmeler...