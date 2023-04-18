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LGS gün sayacı 2023 | LGS'ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

"LGS ne zaman yapılacak?" sorusu gündemdeki yerini koruyor. Sınav için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 8. sınıf öğrencileri için düzenlenen LGS tarihi öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bakan Mahmut Özer, sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS ne zaman yapılacak? LGS sınavı ertelendi mi? İşte MEB son dakika gelişmeler...

Giriş Tarihi: 18.04.2023 20:10
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LGS gün sayacı 2023 | LGS’ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

"LGS ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Liseye geçecek milyonlarca öğrenci, söz konusu sınav için detayları sorgulamaya başladı.. Milli Eğitim Bakanlığı LGS sınavı hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Peki, LGS'ye kaç gün kaldı? İşte, LGS son dakika gelişmeler...

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LGS gün sayacı 2023 | LGS’ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

2023 LGS NE ZAMAN?

Ülkemizi etkileyen yıkıcı deprem sonrasında Bakan Mahmut Özer, öğrencilerin sorumlu olduğu sınavlar hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

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LGS gün sayacı 2023 | LGS’ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?


Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medyada yaptığı paylaşımında "Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran 2023 tarihinde gerçekleştireceğiz. Şimdiden sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.

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LGS gün sayacı 2023 | LGS’ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

LGS (Liselere Geçiş Sistemi) kapsamındaki merkezî sınavı, 4 Haziran'da yapılacak.

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LGS gün sayacı 2023 | LGS’ye kaç gün kaldı? Liselere Geçiş Sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

LGS 1. DÖNEM KONULARI

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