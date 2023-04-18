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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye'den denizaltı talebi

Başkan Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu, İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini kaydetti.

Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:55
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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye’den denizaltı talebi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bir uçak gemisi montaj olur mu? Elektronik aksamlarında montajlar olabilir. Ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir." dedi.
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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye’den denizaltı talebi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.
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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye’den denizaltı talebi
Sohbette Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nden bahsedilmesi üzerine Prof. Dr. Süleyman Yalçın'a rahmet dileyen Erdoğan, hastanenin doluluk oranını sordu.
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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye’den denizaltı talebi
Klinik doluluk oranın çok yüksek seviyede olduğu, eksiklerin de tamamlanmaya çalışıldığı ancak başka ihtiyaçların da bulunduğunun belirtilmesi üzerine Erdoğan, bunun görevleri olduğunu, şehir hastanelerinin büyük bir açığı kapattığını söyledi.
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Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye’den denizaltı talebi

Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlıkta şiddet konusunun sorulması üzerine, bununla ilgili yasa çıktığını dile getirerek, "Siz tabii bay bay Kemal'in SSK genel müdürü olduğu dönemi hatırlamıyorsunuz. O zaman Savaş Ay'ın programını herhalde izlemişsinizdir değil mi? Düşünebiliyor musunuz? Kullanılmış galoşları o zamanın parasıyla üç liraya, beş liraya bu şekilde satıyorlardı. Kullanılmış, şimdi böyle bir durum var mı? Bunların hepsini aştık. Bir uçak gemisi montaj olur mu? Ha elektronik aksamlarında montajlar olabilir. Ama TCG Anadolu'nun bir defa tamamıyla aksamı Türkiye'nin tersanelerinde yapılmıştır. Bugün Türkiye'nin tersaneleri dünya denizcilik yarışında belli yeri yakalamış olan tersanelerdir." ifadelerini kullandı.