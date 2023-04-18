18 Nisan 2023, Salı
Başkan Erdoğan gençlerle sohbetinde bunu ilk kez açıkladı! Dikkat çeken İngiltere detayı! Türkiye'den denizaltı talebi
Başkan Erdoğan, Üsküdar Meydanı'nda dün akşam düzenlenen Büyük Üsküdar İftarı'nın ardından Nevmekan'da gençlerle bir araya gelerek sohbet etti. ABD'den, Pakistan'dan gelerek fırkateyn yaptıranlar olduğuna değinen Erdoğan, bunun yanında uçak gemisi ve denizaltı yaptırmak isteyenlerin de olduğunu, İngiltere'nin denizaltı yaptırma noktasında işbirliğine gitmek istediğini kaydetti.
Giriş Tarihi: 18.04.2023 12:54 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:55
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