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Vatan nöbetindeki Mehmetçik'ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı Kars'ta devam ediyor. Mehmetçik, eksi 10 derecede gerçekleşen tatbikatta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu. Tam isabet sağlanan atışların detaylarını bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:34Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:58