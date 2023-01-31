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Vatan nöbetindeki Mehmetçik'ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatı Kars'ta devam ediyor. Mehmetçik, eksi 10 derecede gerçekleşen tatbikatta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu. Tam isabet sağlanan atışların detaylarını bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 15:34 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 15:58
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Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kars'ta Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı kış tatbikatını gerçekleştiriyor. Kış Tatbikatı-2023 tatbikatı 2 Şubat'ta sona erecek. Bölgede bulunan A Haber muhabiri Yüksel Akalan detayları aktardı.

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Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin düzenlediği Cumhuriyet tarihinin en geniş katılımlı "Kış Tatbikatı-2023" Kars'ta devam ediyor. 9. Kolordu Komutanlığının sevk ve idaresinde, 14. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı tarafından Kars'taki Şehit İstikam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda düzenlenen "Kış Tatbikatı-2023"e, Almanya, Azerbaycan, Kazakistan ve İngiltere'nin de bulunduğu 17 ülkenin askeri personeli katılıyor.

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Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

A Haber muhabiri Yüksel Akalan'ın bölgeden yaptığı değerlendirmede, "Türkiye'nin ev sahipliğinde 17 ülke yer alıyor ve bin 758 personel görev yapıyor. Zırhlı birliklerin bölgeye intikali taarruz hattında çıktıktan sonra taktik intikal gerçekleştirilmesi ve tankların manevra kabiliyeti ve atış hünerleri sergileniyor." ifadelerine yer verdi.

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Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

Yüksel Akalan, "Bölgede kar yağışı devam ediyor. Zorlu coğrafyada TSK kara unsurlarının göz bebeği tanklar oldukça başarılı şekilde taarruz çıkış hattından taktik intikal yapıyor." şeklinde konuştu.

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Vatan nöbetindeki Mehmetçik’ten eksi 10 derecede tarihi tatbikat! Hedefler lazer güdümlü Cirit füzesi ile vuruldu

Kars'ta gerçekleşmekte olan tatbikatı değerlendiren A Haber muhabiri Akalan şu sözlere yer verdi;

"Atışlar yapılıyor ve işaretlenen düşman hedefleri etkisiz hale getiriliyor. Dev tatbikat 2 Şubat'a kadar devam edecek."