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Haberler Galeri Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek 1.250 erkek bekçi alımı için başvurular devam ediyor. Bekçi olabilme hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi de sınav aşamalarını beklemeye başladı. 3 aşamada gerçekleştirilecek sınav aşamaları, sırasıyla Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat olarak yapılacak. Peki, 2023 1. dönem bekçilik sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 31.01.2023 16:57 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 16:57
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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

"Bekçilik sınavı ne zaman yapılacak?" 2023 1. dönem bekçilik başvurularını gerçekleştiren adaylar, sınav tarihlerini araştırmaya başladı. EGM PA tarafından yapılacak bekçi alımları için heyecan içinde olan vatandaşlar, sınav aşamalarını beklemeye geçti. Bekçi alımı sürecine ilişkin detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

BEKÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

2023 1. dönem bekçi alımı başvuruları 3 Şubat 2023 tarihinde sona erecek. Adaylar, https://pa.edu.tr adresi üzerinden e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak başvurularını yapabilecek.

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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, NEREYE YATIRILACAK?

İnternet üzerinden ön başvuru yapacak adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 680 TL'dir. Başvuru ücreti, 03 Şubat 2023 saat 17.00'ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA "2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Giriş Sınavı" isimli hesabına yatırılacak.

Sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM'lerinden ve Halkbank internet bankacılığından başvuru ücreti yatırılabilecek. Başka bankalar üzerinden havale ve EFT ile işlem yapılmamalıdır.

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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

BEKÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,

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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?

d) Beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Ön başvuruların son günü (03 Şubat 2023) itibarıyla askerlik ödevini bitirmiş olmak,