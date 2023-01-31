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Bekçilik sınavı ne zaman? 2023 1. dönem bekçi alımı Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat ne zaman?
2023 1. dönem kapsamında gerçekleştirilecek 1.250 erkek bekçi alımı için başvurular devam ediyor. Bekçi olabilme hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar, şimdi de sınav aşamalarını beklemeye başladı. 3 aşamada gerçekleştirilecek sınav aşamaları, sırasıyla Ön Sağlık Kontrolü, Fiziki Yeterlilik Sınavı ve Sözlü Mülakat olarak yapılacak. Peki, 2023 1. dönem bekçilik sınavı ne zaman? İşte haberin detayları...