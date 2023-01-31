Mehmetçik Kars'ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Tarihin en geniş kapsamlı kış tatbikatı Kars'ın zorlu hava şartlarında devam ediyor. 'Kış Tatbikatı-2023' atış provasında askerler lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile hedefleri 12'den vurdu. Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi. Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.