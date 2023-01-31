31 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Mehmetçik Kars'ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Mehmetçik Kars'ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Tarihin en geniş kapsamlı kış tatbikatı Kars'ın zorlu hava şartlarında devam ediyor. 'Kış Tatbikatı-2023' atış provasında askerler lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile hedefleri 12'den vurdu. Prova kapsamında bakımları yapılan ve namluları test edilen toplar da ateşlendi. Zorlu kış şartlarına rağmen başarıyla devam eden tatbikatta Mehmetçik hedefleri vurmakta zorlanmadı.

Giriş Tarihi: 31.01.2023 12:18 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 12:19
  • 1
  • 8
Mehmetçik Kars’ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Kars'ta zorlu hava şartlarında devam eden 'Kış Tatbikatı-2023' atış provasında askerler lazer güdümlü 'CİRİT' füzesi ile hedefleri 12'den vurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 8
Mehmetçik Kars’ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Kars'ta 18 Ocak'ta başlayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) planlı tatbikatı 'Kış Tatbikatı-2023', 19'uncu Kolordu Komutanlığı'nın sevk ve idaresinde 14'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nca Kars'taki Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda devam ediyor.

  • 3
  • 8
Mehmetçik Kars’ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Tatbikata Türkiye, Azerbaycan, Bosna Hersek, Gürcistan, İtalya, Kazakistan, Kosova ve Özbekistan fiilen, Almanya, Bahreyn, Birleşik Krallık, Etiyopya, Katar, Kırgızistan, Kuveyt, Libya, Malezya, Moğolistan gözlemci olarak katıldı. Bin 758 personelin yer aldığı, 43 değişik türde 651 araç, 28 farklı tür ve çapta 865 silah kullanılan tatbikat, zor şartlar altında gerçekleştiriliyor.

  • 4
  • 8
Mehmetçik Kars’ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

CİRİT FÜZESİ ATIŞLARI

Şehit İstihkam Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atış ve Tatbikat Alanı'nda bugün atış provaları yapıldı.

  • 5
  • 8
Mehmetçik Kars’ta hedefleri lazer güdümlü CİRİT füzesi ile vurdu

Mehmetçik, bugün Roketsan tarafından üretilen lazer güdümlü 'CİRİT' füzeleriyle atış yaptı. Mehmetçik, hedefi 12'den vurdu.