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Son dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10-15 arasında yolcu olduğunu söylediği minibüsün içerisinden 5 kişinin çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Son dakika: Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı! Van Valisi Bilmez son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı |Video ÇIĞ ALTINDA KALAN MİNİBÜSE ULAŞILDI | VİDEO

Giriş Tarihi: 04.02.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 21:54
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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10-15 arasında yolcu olduğunu söylediği minibüsün içerisinden 5 kişinin çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, jandarma ve Karayolları ekiplerinin çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek veriyor.

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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Bölgede yoğun kar ve tipi etkisini sürdürüyor.

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Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, yaptığı açıklamada, bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu söyledi.