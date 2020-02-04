Son dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Son dakika haberine göre; Van'ın Bahçesaray ilçesinde üzerine çığ düşen minibüse ulaşıldı.
Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 10-15 arasında yolcu olduğunu söylediği minibüsün içerisinden 5 kişinin çıkarıldığını ve hastaneye kaldırıldığını açıkladı.
Giriş Tarihi: 04.02.2020 21:11 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 21:54
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...
Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...