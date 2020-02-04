Son dakika: Van'da minibüsün üzerine çığ düştü! Olay yerinden ilk görüntüler...

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ekipler, çığ altında kaldığı bildirilen minibüs ve iş makinesine ulaşmaya çalışıyor.

Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde çığ altında kalan ve içinde yolcuların bulunduğu belirtilen minibüs ile iş makinesine ulaşmak için olay yerine sevk edilen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.