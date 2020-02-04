BİZE ULAŞIN
5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?
5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdun doğu bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili haberleri art arda geliyor. Peki, hangi illerde kar tatili ilan edildi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte, hangi illerde okullar tatil sorusunun yanıtı…
Giriş Tarihi: 04.02.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 20:31
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10