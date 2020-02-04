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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Hangi illerde okullar tatil? Kar tatili olan iller ve ilçeler yoğun şekilde araştırılıyor. Yurdun doğu bölgelerinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle kar tatili haberleri art arda geliyor. Peki, hangi illerde kar tatili ilan edildi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Anadolu, Artvin, Bayburt ve Siirt çevreleri ile Diyarbakır'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. İşte, hangi illerde okullar tatil sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 20:30 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 20:31
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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

Hangi illerde okullar tatil? 5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Doğu Anadolu bölgesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle birçok ilden kar tatili haberi geliyor. Öğrenciler ve veliler de hangi illerde okulların tatil olup olmadığını merak ediyor. Doğu Anadolu bölgesinde; çok bulutlu, bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Valilik ve Kaymakamlık açıklamalarını haberimizden takip edebilirsiniz. İşte, kar tatili olan iller ve ilçeler listesi!

KAR TATİLİ OLAN İLLER (5 ŞUBAT)

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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

AĞRI

Ağrı'da il merkezine bağlı ve Tutak ilçesinde, taşımalı eğitim yapılan köy okulları ile Patnos'ta, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve tipinin ardından köy yollarında aşırı buzlanma yaşanıyor.

Bu nedenle herhangi bir olumsuzluğa sebebiyet vermemek için taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı. İl merkezindeki okullarda ise eğitim sürdürülecek.

Patnos Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçede devam eden kar yağışı ve fırtına yüzünden yarın eğitime ara verildiği kaydedildi.

Kötü hava koşulları dolayısıyla Tutak ilçesinde de ilçe merkezine bağlı köy ve taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın eğitim yapılamayacağı belirtildi.

Kentte kar yağışı ve tipi sebebiyle Eleşkirt ve Tutak ilçelerinde de eğitime yarın ara verilmişti.

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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

TUNCELİ

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okulların, 5 Şubat'ta (yarın) tatil edildiği bildirildi. Öte yandan yağışların hafta sonuna kadar ara ara devam etmesi beklendiği aktarıldı.

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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

BİNGÖL

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi.

ingöl'ün Karlıova ilçesinde kar ve tipi ara ara etkili oluyor. Kar ve tipi nedeniyle bugün eğitimi ara verilen ilçede yarın da okulların tatil edildiği aktarıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe ve bağlı köylerde tüm okulların yarın tatil edildiğini duyurdu.

Öte yandan bölge genelinde kar yağışının etkisini sürdüreceğini öğrenildi.

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5 Şubat Çarşamba kar tatili olan iller ve ilçeler hangileri? Hangi illerde okullar tatil?

VAN

VAN'da akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kentte ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi. Aynı zamanda engelli ve hamilelerde yarın idari izinli sayılacak.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 5 Şubat 2020 tarihinde bir gün süreyle tatil edildi. Engelli ve hamiller de idari izinli sayılacak" denildi.