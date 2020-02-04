26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), ön lisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.