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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Polis olmak isteyen binlerce kişi POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. dönem POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. 26. dönem POMEM'de 7 bin kişi alınacağı duyurulmuştu. Başvuru süreçlerinin ve sınavların tamamlanmasının ardından POMEM sonuçları için açıklamalar takip ediliyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 04.02.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 23:09
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

26. dönem POMEM sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabına sınava giren binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Polis Akademisi duyurularını araştıran adaylar, POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. Geçtiğimiz yıl Kasım ayında tamamlanan süreçlerin ardından, 7 bin polis alımı için meraklı bekleyiş sürüyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte konuyla ilgili merak edilenler…

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

POMEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçların ne zaman açıklanacağı henüz duyurulmadı. 26. dönem POMEM sonuçlarının Şubat ayı içerisinde açıklanması bekleniyor.

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

27. DÖNEM POMEM ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

27. Dönem POMEM alımı için tarih verilmedi. Başvuruların 26. dönem sonuçlarının duyurulmasının ardından açıklanması bekleniyor. POMEM başvuru şartları genel olarak değişiklik göstermiyor. Son alımlarda POMEM başvuru şartları şu şekildeydi:

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Ön lisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan ön lisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS'de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), ön lisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (65,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8'inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80'ini almış olmak,

Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocuklarından lisans mezunları için 2018 veya 2019 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), ön lisans mezunları için 2018 yılı içinde yapılan KPSS ön lisans puanı P93 puan türünden (52,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.