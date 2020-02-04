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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
Polis olmak isteyen binlerce kişi POMEM sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 26. dönem POMEM sonuçları için gözler Polis Akademisi duyurularına çevrildi. 26. dönem POMEM'de 7 bin kişi alınacağı duyurulmuştu. Başvuru süreçlerinin ve sınavların tamamlanmasının ardından POMEM sonuçları için açıklamalar takip ediliyor. Peki, POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 04.02.2020 23:08 Güncelleme Tarihi: 04.02.2020 23:09
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
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26. dönem POMEM sonuçları açıklandı mı? POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak?