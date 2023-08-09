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Van'da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

Çiftçiler için hasat zamanı başladı. "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yüzde 75 hibeyle 2 bin 873 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü. Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amaçlanıyor.

Giriş Tarihi: 09.08.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 17:26
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Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için geçen sene başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 2 bin 870 çiftçiye bu yıl yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verildi.

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Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

Destekten yararlanarak 5 ay önce aldıkları 2 bin 20 ton buğday ile 853 ton arpa tohumunu 1 milyon 100 bin dekar alanda toprakla buluşturan çiftçiler, hasada başladı.

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Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

GEÇEN SENEY GÖRE REKOLTEDE YÜZDE 75 ARTIŞ BEKLENİYOR

İlkbaharda etkili olan yağışlar sayesinde rekolte beklentileri yükselen çiftçiler, geçen yıl kuraklık nedeniyle 80 bin ton buğday ve arpanın elde edildiği kentte, bu yıl tarlalardan 140 bin ton ürün hasat etmeyi hedefliyor.

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Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, AA muhabirine, kentte tarımsal üretiminin artırılması amacıyla çiftçilere yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verdiklerini söyledi.

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Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

Kentte bu yıl ilkbaharda alınan yağışların çiftçileri sevindirdiğini ifade eden Görentaş, buğday ve arpa üretiminde verimli bir yıl beklediklerini anlattı.