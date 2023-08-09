09 Ağustos 2023, Çarşamba
Van'da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor
Çiftçiler için hasat zamanı başladı. "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında yüzde 75 hibeyle 2 bin 873 ton sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği çiftçilerin yüzünü güldürdü. Van'da tarımsal üretimde devamlılığın sağlanması ve daha çok alanda ekim yapılması amaçlanıyor.
Giriş Tarihi: 09.08.2023 17:26 Güncelleme Tarihi: 09.08.2023 17:26
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