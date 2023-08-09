Van’da hububat üretiminde yüzde 75 artış! Sertifikalı tohumla ekim yapılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, Van Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından üretimde durgunluğun yaşanmaması ve tarım sektörünün zarar görmemesi için geçen sene başlatılan "Bitkisel Üretimin Geliştirilmesi Programı" kapsamında kentteki 2 bin 870 çiftçiye bu yıl yüzde 75 hibeyle sertifikalı buğday ve arpa tohumu desteği verildi.