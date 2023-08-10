10 Ağustos 2023, Perşembe
Hepsi il olmaya aday! Türkiye'nin en kalabalık ilçeleri! Türkiye'nin 82. ili belli oldu mu?
Türkiye'nin 82. il olma yolunda aday ilçelerinin belirlenmesi gündemde büyük bir ilgiyle takip ediliyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli konuya ilişkili, "Yeni yüzyılda 100 il 1000 ilçeden müteşekkil idare yapısıyla, gücüne güç katmış bir Türkiye'yi inşa ve ihya etmemiz mümkündür." ifadelerini kullandı. Vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye'de il sayısı 100'e mi çıkacak?" ve "Hangi ilçeler il olacak?" gibi soruların cevapları araştırılıyor. İşte aday olan ilçeler...
Giriş Tarihi: 10.08.2023 11:56
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