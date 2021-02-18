MEB son dakika açıklamaları: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem...

Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde bazı sınıflar belirli saatler içinde yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin usül ve esasları belirlendi. Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Veliler ve öğrenciler bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem...