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18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri MEB son dakika açıklamaları: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem... MEB son dakika açıklamaları: Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem...
Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, lise öğrencilerin karne notları ikinci dönem yüz yüze yapılacak sınavlar sonrasında belirlenecek. Bilindiği üzere okullar için ikinci dönem geçtiğimiz günlerde başladı. Veliler ve öğrenciler yüz yüze sınavlar için alınacak kararları yakından takip ediyor. İşte, lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem...
Giriş Tarihi: 18.02.2021 17:15
Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Sorusunun yanıtı binlerce öğrenci tarafından sorgulanan konular arasında yer alıyor. Salgın döneminde bazı sınıflar belirli saatler içinde yüz yüze eğitime başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yüz yüze eğitimin usül ve esasları belirlendi. Bakanı Ziya Selçuk imzasıyla illere gönderilen yazıda, liselerde yüz yüze eğitim ve yüz yüze sınavlarla ilgili detaylara yer verildi. Veliler ve öğrenciler bakanlık tarafından gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. İşte, Lise yüz yüze sınavlar iptal mi? Flaş birinci dönem...
GALERİ DEVAM EDİYOR
2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 15 Şubat itibarıyla uzaktan eğitimle başlayacak. 1 Mart itibarıyla da 12. sınıflarda seyreltilmiş sınıf uygulamasıyla yüz yüze eğitime geçilecek.
SINAV VE EĞİTİM PLANLAMASI
Lise son sınıflarda 1 Mart itibarıyla yüz yüze yapılacak dersler, öğrencilerin merkezi sınavlara ilişkin beklenti ve ihtiyaçları da dikkate alınarak, haftada en az 16, en fazla 24 saat olacak şekilde eğitim kurumu müdürlüklerince belirlenerek planlanacak.
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında birinci dönem itibarıyla işletmelerde beceri eğitimine devam etmek isteyenlerle ikinci dönemde devam etmek isteyenlerin durumları değerlendirilerek, 15 Şubat Pazartesi gününden itibaren söz konusu eğitime devam etmeleri sağlanacak.
Yüz yüze eğitim ve öğretimin devam edeceği süre ile ölçme ve değerlendirme uygulamaları sürecinde barınma ihtiyacı olan öğrenciler, talep etmeleri halinde durumlarına uygun paralı/parasız yatılı olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre okul pansiyonlarından yararlandırılacak.