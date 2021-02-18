Reklamı Kapat<\/div>',f.prepend(e)));y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
18 Şubat 2021, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri 18 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? 18 Şubat korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
18 Şubat Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sağlık Bakanlığı sayıları açıklanmaya devam ederken, uyarılarda peş peşe geliyor. Türkiye'de salgına karşı tedbirler alınırken, bayramdan sonra günlük vaka sayısında artış görülmüştü. Türkiye'de dün açıklanan tabloya göre, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
Giriş Tarihi: 18.02.2021 19:57 Güncelleme Tarihi: 18.02.2021 20:47
Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yeni koronavirüs tedbirlerinin uygulanmasının ardından alınacak sonuçlar merak ediliyor. Günlük koronavirüs vaka sayıları açıklanmaya devam ediyor. iyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor.İşte, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?
GALERİ DEVAM EDİYOR 18 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR!
Sağlık Bakanlığı resmi site aracılığıyla paylaşılan 18 Şubat koronavirüs tablosu ile birlikte son dakika koronavirüs vaka sayısı - vefat, ağır hasta sayısı verileri şu şekilde;
17 ŞUBAT TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI
VAKA SAYISI: 7 bin 325
HASTA SAYISI: 649
VEFAT SAYISI: 86
İYİLEŞEN SAYISI: 7 bin 209
16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
Günlük koronavirüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 794 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 906 kişinin testi pozitif çıktı, 90 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 1201 oldu, 7 bin 189 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 489 bin 624'e yükseldi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illerin haftalık vaka sayılarını sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Yerinde karar dönemindeyiz' ifadelerini kullandı.
Bakan Koca, son Bilim Kurulu Toplantısında yaptığı açıklamada, salgında yeni bir döneme girildiği duyurarak, illerin haftalık vaka sayılarını her hafta başında paylaşacaklarını belirtmişti. Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Son basın toplantımızda illerimizdeki vaka sayısını paylaşacağımızı belirtmiştim. Bundan sonra her hafta başında 7 günün vaka sayısını ilan edeceğiz. Yerinde karar dönemindeyiz" ifadelerini kullanarak Türkiye haritası üzerinde il il haftalık vaka sayılarının olduğu bir fotoğraf paylaştı