Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

Son dakika... İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği tarafından düğünlerle ilgili yeni açıklama geldi. İstanbul'da düğün, nikah, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan gibi organizasyon düzenleyecek vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamada, alınan kararın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 13:02 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL