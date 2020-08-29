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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

Son dakika... İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? İstanbul Valiliği tarafından düğünlerle ilgili yeni açıklama geldi. İstanbul'da düğün, nikah, kına gecesi, sünnet düğünü ve nişan gibi organizasyon düzenleyecek vatandaşları yakından ilgilendiren açıklamada, alınan kararın pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı duyuruldu. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 29.08.2020 12:54 Güncelleme Tarihi: 29.08.2020 13:02
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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

Son dakika... İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün kısıtlaması var mı? İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin düğünlerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı. Bu gelişmelerin ardından düğünlerin yasaklanıp yasaklanmadığı araştırılmaya başlandı. Yapılan açıklamada, alınan kararların pazartesi gününden itibaren uygulanacağı bildirildi. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

İSTANBUL'DA DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI? 65 YAŞ ÜSTÜ...

İstanbul'da düğün ve nikahların 3'te 1 kapasite ile, yiyecek içecek servisi yapılmadan gerçekleştirilmesine izin verileceği duyuruldu. Ayrıca, düğün ve nikahlara gelin ve damadın birinci ve ikinci yakını olmayan 65 yaş üstü ve 15 yaş altı kişiler de katılamayacak.

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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

İstanbul Valiliği, koronavirüs salgını tedbirlerine ilişkin düğünlerle ilgili alınan yeni kararları açıkladı.

İstanbul Valiliği'nin açıklaması:

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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

Koronavirüs salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek ve yayılımını engellemek amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri doğrultusunda ilimizde birçok tedbir kararı uygulanmaktadır.

İçişleri Bakanlığımızın 25.08.2020 tarihli ve E.13677 sayılı Genelgesi çerçevesinde, toplum sağlığını korumak için nişan, düğün ve nikah merasimlerine yönelik İl Hıfzıssıhha Kurulunca aşağıdaki ilave tedbirler alınmıştır.

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Valilik açıkladı! İstanbul'da düğünler yasaklandı mı, kaç saat? 65 yaş üstü ve 15 yaş altı için düğün yasak mı?

1- Tüm kapalı alanlarda sünnet düğünü, kına gecesi, nişan ve benzeri etkinliklere müsaade edilmemesi,

2- Düğün ve nikâh salonlarında sandalye/koltuk düzeni toplam kapasitenin azami 1/3'ünü aşmayacak şekilde, fiziki mesafe koşullarına uygun şekilde oluşturulması,