Vali corona virüs yasağını açıkladı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin son 24 saatlik corona virüs tablosunu açıkladı.Bir ilimiz vaka sayısının en yüksek il olduğu İstanbul'u 2'ye katladı. Bir ilde ise Vali, 'evden çıkmayın' uyarısını yaparak, yeni koronavirüs yasaklarını açıkladı. Giriş Tarihi: 21.07.2020 08:40 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 08:47
"Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 43 bin 404 test yapıldı, 931 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 17 hasta vefat etti, 992 kişi iyileşti.
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Toplam test sayısı 4 milyon 316 bin 781, vaka sayısı 220 bin 572, vefat sayısı 5 bin 508 olarak kayıtlara geçti.
Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1243, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 385, iyileşen hasta sayısı ise 203 bin 2 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Her gün 1000'e yakın hastamız şifa buluyor, 1000'e yakın yeni vakamız oluyor. Yeni vakaları durdurabilirsek aktif vaka sayısı hızla azalmış olacak. Hedefimiz, iyileşen sayısında artış, yeni vaka sayılarında düşüş. İyi haberler, alaca��ımız tedbirlere bağlı." ifadelerini kullandı.
VAN Van Valiliği, son dönemde koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle hastaneye başvuru yapanların test sonuçlarında pozitif çıkanların yüzde 70'nin 60 yaş üstü vatandaşlar olduğunu ve ilk defa yoğun bakım ve entübe hasta sayısının arttığına dikkat çekti.