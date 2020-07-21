ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları için tarih belli oldu. Üniversite tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2020 YKS ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...