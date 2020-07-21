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Haberler Galeri ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 10:20
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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2020 YKS sonuçlarının açıklanmasına sayılı günler kaldı. Milyonlarca öğrencinin heyecanla beklediği YKS sonuçları için tarih belli oldu. Üniversite tercih bildiriminde bulunacak öğrenciler ÖSYM'den gelecek müjdeli habere kilitlendi. 2020 YKS ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte cevaplar...

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2020 YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sonuçları 28 Temmuz'da açıklanacak. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS SORULARI VE CEVAPLARI

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 28 Haziran 2020 tarihinde uygulanan 2020-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve 2020-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarlarının erişime açıldığı bildirildi.

2020 YKS SORULARI VE CEVAPLARI İÇİN TIKLAYIN...

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Tercih takvimi henüz belli olmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak 2020 YKS tercih kılavuzu ile merak edilen sorular yanıt bulacak.

Detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de yer alacak.

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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2020-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yapılacak yerleştirmede bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutulacaktır. Bu kontenjan ve koşullar "2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda yer alacaktır. Adaylar kılavuza, 2020 Temmuz ayı içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz basımı, dağıtımı ve satışı yapılmayacak.