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ÖSYM son dakika: YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM tarafından 27-28 Haziran'da gerçekleştirilen YKS sınavının sonuçları heyecanla bekleniyor. Üniversite hayali ile sınava hazırlıklarını sürdüren öğrenciler sonuçların açıklanacağı tarihe kilitlendi. ÖSYM'nin yayımladığı takvim ile detaylar belli oldu. Peki, YKS sonuçları açıklandı mı? 2020 YKS TYT AYT sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 10:10Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 10:20