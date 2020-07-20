YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? Sorularının cevapları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika haberlere çevrildi. Sınav sonuçlarının değerlendirmesinin ardından YKS tercih dönemi heyecanı başlayacak. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...