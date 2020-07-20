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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...
YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçlarının kısa süre önce açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gözü YKS sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Değerlendirmelerin ardından yeterli puanı alanlar AİS (aday işlemleri sayfası) üzerinden üniversite tercihlerini yapabilecek. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...
Giriş Tarihi: 20.07.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 21:31
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