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Haberler Galeri Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? LGS sınav sonuçlarının kısa süre önce açıklanmasının ardından milyonlarca adayın gözü YKS sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sonuçların açıklanacağı tarihi duyurdu. Değerlendirmelerin ardından yeterli puanı alanlar AİS (aday işlemleri sayfası) üzerinden üniversite tercihlerini yapabilecek. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

Giriş Tarihi: 20.07.2020 21:25 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020 21:31
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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? Sorularının cevapları son günlerin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. YKS sonuçlarının açıklanmasını bekleyen adayların gözü ÖSYM'den gelecek son dakika haberlere çevrildi. Sınav sonuçlarının değerlendirmesinin ardından YKS tercih dönemi heyecanı başlayacak. Peki, 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM sitesinde bulunan açıklanan takvime göre, YKS sınav sonuçları 28 Temmuz 2020 tarihinde adayların erişimine açılacak.

Adaylar sınav sonuçlarını TC kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM sınav sonuç ekranında öğrenebilecek.

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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

TERCİH TAKVİMİ

YKS sonuçları 28 Temmuz tarihinde erişime açılacak. Bu sonuçların ardından tercih kılavuzu yayımlanacak.

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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

Tercihlerin, 29 Temmuz itibariyle başlaması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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Müjdeli haberi verdi! 2020 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri 2020 ne zaman? İşte ÖSYM sonuç takvimi...

SINAV SONUÇLARI NASIL KULLANILACAK?

TYT'de 150 ve üzeri puan alan adaylar, TYT puanı ile öğrenci alan yükseköğretim programlarını tercih edebileceklerdir.