01 Mart 2022, Salı
Eren Kış-28 operasyonu Şırnak'ta başladı! 648 personel katılıyor
Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 648 personelin katılımıyla Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş operasyonu başlatıldı. Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 648 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.
Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 13:46
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