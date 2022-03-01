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Haberler Galeri Eren Kış-28 operasyonu Şırnak'ta başladı! 648 personel katılıyor

Eren Kış-28 operasyonu Şırnak'ta başladı! 648 personel katılıyor

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığınca Şırnak'ta 648 personelin katılımıyla Eren Kış-28 Şehit Jandarma Er Adem Erbaş operasyonu başlatıldı. Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 648 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

Giriş Tarihi: 01.03.2022 13:46 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 13:46
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Eren Kış-28 operasyonu Şırnak’ta başladı! 648 personel katılıyor

PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Şırnak İlinde "EREN KIŞ-28 (ŞIRNAK-GABAR DAĞI) ŞEHİT J.ER ADEM ERBAŞ" Operasyonu başlatıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eren Kış-28 operasyonu Şırnak’ta başladı! 648 personel katılıyor

Operasyonda Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığınca; Jandarma Komando, Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 648 personel 40 operasyonel tim görev alıyor.

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Eren Kış-28 operasyonu Şırnak’ta başladı! 648 personel katılıyor

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN KIŞ OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile inançlı ve kararlı bir şekilde başarı ile devam ediyor.

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Eren Kış-28 operasyonu Şırnak’ta başladı! 648 personel katılıyor
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Eren Kış-28 operasyonu Şırnak’ta başladı! 648 personel katılıyor