İkinci ara tatil ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İkinci dönem yüz yüze olarak devam ederken, gözler ara tatil takvimine çevrildi. Hafta sonu tatili ile 9 gün sürecek olan ikinci ara tatil için bekleyişte olan öğrenciler ve velileri, ara tatilin hangi tarihte başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 01.03.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 12:44 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL