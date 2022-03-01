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Haberler Galeri İkinci ara tatil ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İkinci ara tatil ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İkinci dönem yüz yüze olarak devam ederken, gözler ara tatil takvimine çevrildi. Hafta sonu tatili ile 9 gün sürecek olan ikinci ara tatil için bekleyişte olan öğrenciler ve velileri, ara tatilin hangi tarihte başlayıp biteceğini araştırmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ara tatil takvimi ile ilgili son dakika açıklaması geldi. Peki, 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2022 12:43 Güncelleme Tarihi: 01.03.2022 12:44
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İkinci ara tatil ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

İlkokul, ortaokul ve liselerde 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlayan öğrenciler, ikinci dönem ara tatilinin hangi tarihte yapılacağını gündemine aldı. Sınav heyecanı yaşayan öğrenciler ve velileri, hafta sonu tatili ile 9 gün yapılacak ara tatil için planlarını yapmaya başladı. Peki, 2022 Nisan ara tatili ne zaman? İkinci ara tatil ne ayın kaçında başlayacak? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İkinci ara tatil ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2022 İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB'in takvimine göre, 2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönem ara tatili 11-15 Nisan tarihleri arasında yapılacak. Hafta sonu tatilleri ile birlikte ara tatil 9 gün sürecek. Ara tatilin ardından öğrenciler 18 Nisan'da ders başı yapacak.

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İkinci ara tatil ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

2022 YAZ TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.

Milyonlarca öğrenci 17 Haziran'da alacakları dönem sonu karnelerinin ardından yaklaşık 3 aylık yaz tatiline çıkacak.

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İkinci ara tatil ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

MEB ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ'NDE DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ

MEB Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğin "işten ayrılma" başlıklı maddesinde yapılan değişiklikle, özel öğretim kurumlarından 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre tek taraflı sözleşme ile ayrılan eğitim personeline bir yıl herhangi bir özel öğretim kurumunda görev verilmemesine ilişkin cezai hüküm kaldırıldı.

Böylelikle eğitim personelinin bu konuda yaşadığı mağduriyetin giderilmesi amaçlandı.

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İkinci ara tatil ile ilgili MEB’den son dakika açıklaması! 2022 Nisan 2. ara tatil ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek?

ÇALIŞMA İZİNLERİ UZATMA ONAYININ HAZİRANDA TOPLU OLARAK ALINMASI

Özel öğretim kurumlarında görevlendirilen eğitim personelinin çalışma izinlerinin uzatma onayının haziran ayı içinde toplu olarak alınması uygulamasında da değişikliğe gidildi.