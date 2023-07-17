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Haberler Galeri YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen YKS'nin ardından tercih süreci için hazırlıklar başladı. Milyonlarca adayın girdiği sınavla ilgili detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında üniversitelerin taban ve tavan puanları sıklıkla araştırılıyor. 2 ve 4 yıllık bölümlerin puan sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. İşte 2023 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:47
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YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen YKS'nin ardından tercih süreci için hazırlıklar başladı. Milyonlarca adayın girdiği sınavla ilgili detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında üniversitelerin taban ve tavan puanları sıklıkla araştırılıyor. 2 ve 4 yıllık bölümlerin puan sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. İşte 2023 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YKS TERCİH TARİHLERİ 2023 NE ZAMAN?

YKS sonuçları açıklandıktan sonra YKS tercih tarihleri duyurulacak. ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu paylaşarak tüm detaylara yer verecek.

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YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

ÜNİVERSİTE TERCİHİ NASIL, NEREDEN, KAÇ TANE YAPILIR?

YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacak.

YKS programları ve kontenjanları kılavuzunda taban puanları ve kontenjanlar yer alıyor.

YKS'de adayların 24 tercih hakkı bulunuyor.

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YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumlarıtarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıdaaçıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretimprogramları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafındanyerleştirileceklerdir.

2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı içinhesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.

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YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

Tablo 3C mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarındaki alanların devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanlayerleştirilebilecekleri ön lisans programlarını göstermektedir (Özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okullarınprogramlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim görenler hariç.).Tablo 3D özel eğitim meslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarındaöğrenim gören adayların, alanlarının devamı niteliğinde olduğu kabul edilen ve adayların ek puanla yerleştirilebilecekleri önlisans programlarını göstermektedir. Ek puan, özel eğitim meslek okulları ve bu okulların programlarının uygulandığı özeleğitim sınıflarından 2018 yılı itibariyle mezun olan/olacak adayları kapsamaktadır. Tablo 3D kapsamında olan özel eğitimmeslek okulları veya dengi okullar ile bu okulların programlarının uygulandığı özel eğitim sınıflarında öğrenim gören adayların AİS/BMİS ekranlarındaki ilgili eğitim bilgilerinde, "özel eğitim okulunda/sınıfında öğrenim görenler" yazılıdır.