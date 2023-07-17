YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?

YERLEŞTİRME

Yükseköğretim programlarına öğrenci alınmasında, ÖSYM tarafından yapılan merkezî yerleştirme ile yükseköğretim kurumlarıtarafından yapılan özel yetenek sınavıyla seçme olmak üzere iki farklı yöntem kullanılır. Merkezî yerleştirme yöntemi aşağıdaaçıklanmıştır. Özel yetenek sınavı ile seçme yöntemi ise 6. maddede anlatılmaktadır.

Merkezî yerleştirmede adaylar yükseköğretim programlarına; yerleştirme puanları, varsa ek puanları, yükseköğretimprogramları ile ilgili tercihleri ve bu programların kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak ÖSYM tarafındanyerleştirileceklerdir.

2023 yılında, YKS sonuçlarına göre yapılacak merkezî yerleştirmede, 2023 yılı yerleştirme puanları ile 2023 yılı içinhesaplanmış ek puanlar kullanılacaktır.