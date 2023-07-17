17 Temmuz 2023, Pazartesi
YÖK ATLAS TYT-AYT TABAN PUANLARI | 2023-2024 yılı 250-300-310-330-350 taban puanla hangi üniversiteye girebilirim?
Haziran ayı itibarıyla gerçekleşen YKS'nin ardından tercih süreci için hazırlıklar başladı. Milyonlarca adayın girdiği sınavla ilgili detaylar merak ediliyor. Arama motorlarında üniversitelerin taban ve tavan puanları sıklıkla araştırılıyor. 2 ve 4 yıllık bölümlerin puan sıralaması öğrenilmeye çalışılıyor. İşte 2023 YÖK ATLAS TYT-AYT üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları...
Giriş Tarihi: 17.07.2023 13:47 Güncelleme Tarihi: 17.07.2023 13:47
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