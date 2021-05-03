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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

Türkiye genelinde düşüş görülen koronavirüs vaka sayıları vatandaşların yüzünü güldürdü. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde açıkladığı tam kapanma yeniden gündem oldu. Alınan tedbirlerin etkisini göstermesiyle kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak edildi.

Giriş Tarihi: 03.05.2021 14:26 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 14:29
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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?
Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

Türkiye'de koronavirüs vaka ve ölüm sayılarının her geçen gün artması ve 60 binleri görmesinin ardından hükümet tedbirleri sıklaştırma kararı aldı. Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Başkan Erdoğan, kısmi kapanmanın yeterli gelmediğini bu nedenle 17 günlük tam kapanmaya geçileceğini açıkladı.

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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?
Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

Söz konusu tam kapanma Ramazan Bayramı'nı da kapsayacak şekilde kararlaştırılmıştı.

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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?
Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

KISITLAMA NE ZAMAN BİTECEK?

İçişleri Bakanlığınca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda, "Tam Kapanma Tedbirleri" konulu genelge 81 il valiliğine gönderilmişti.

Bu kapsamda, ülke genelinde saat 19.00 itibarıyla başlayan tam kapanma dönemi 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.

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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?
Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

29 Nisan Perşembe akşamı saat 19.00'da başlayan olan tam kapanmanın, 17 Mayıs Pazartesi 05.00'te tamamlanacağı açıklandı ancak ilerleyen günlerde sürecin uzayıp uzamayacağı belli olacak.

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Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?
Vaka sayıları azaldı gözler kısıtlamalara çevrildi Tam kapanma ne zaman bitecek?

MARKET VE BAKKALLAR 10:00-17:00 ARASI AÇIK

*Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılara gidip gelebilecek.