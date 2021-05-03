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Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15-26 Mart tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ataması için ön başvuru alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecan içinde sözlü sınav tarihini bekliyor. Sınavın yaklaşmasına sayılı günler kala gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:13Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:13