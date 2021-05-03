03 Mayıs 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 15-26 Mart tarihleri arasında sözleşmeli öğretmenlik ataması için ön başvuru alındı. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar heyecan içinde sözlü sınav tarihini bekliyor. Sınavın yaklaşmasına sayılı günler kala gözler sınav yerlerine çevrildi. Peki, sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 15:13 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 15:13
  • 1
  • 16
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Sözlü sınava katılmak için heyecan içinde sınav tarihini bekleyen adaylar bir yandan da sınava girecekleri yer bilgisini araştırıyor. MEB tarafından yayımlanan takvime göre, sözlü sınav yerlerinin 2 Mayıs'ta erişime açılacağı duyurulmuştu. Peki, özleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 16
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI?

Sözleşmeli sınav yerleri 3 Mayıs 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınava alınacak adaylar e-Devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-Devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.

  • 3
  • 16
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN, NASIL OLACAK?

Sözlü sınav 17 Mayıs - 6 Haziran 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları ön başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacak.

  • 4
  • 16
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür;bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Adayların sözlü sınavda nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportun aslını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

  • 5
  • 16
Sözleşmeli öğretmenlik mülakat yerleri açıklandı mı? 2021 e-Devlet sözlü sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır?

SÖZLÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MEB'in yayımladığı takvime göre, sözlü sınav sonuçları 8 Temmuz 2021 tarihinde açıklanacak. Sözlü sınav sonuçları e-devlet sistemi üzerinden yayımlanacak olup adaylar sonuçları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifreleriyle öğrenebilecek.