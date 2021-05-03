PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Tam kapanma konulu genelgedeki muaf kişiler ve yerler listesinde PTT'de yer alıyor. Buna göre belirlenen saatler aralığında PTT hizmet vermeye devam edecek. Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri muaf olacak."