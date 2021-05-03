ANA SAYFA
PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...
Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma dönemine geçildi. 3 hafta sürecek tam kapanma ile birlikte gözler PTT ve noterlere çevrildi. PTT ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sürecinde bu yerlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:44
- 1
- 10
- 2
- 10
- 3
- 10
- 4
- 10
- 5
- 10