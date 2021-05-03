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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

Tam kapanmada PTT ve noterler açık mı? Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye'de tam kapanma dönemine geçildi. 3 hafta sürecek tam kapanma ile birlikte gözler PTT ve noterlere çevrildi. PTT ve noterlerde işleri olan vatandaşlar, sokağa çıkma yasağı sürecinde bu yerlerin açık olup olmadığını araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar belli oldu. Peki, PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 03.05.2021 12:44 Güncelleme Tarihi: 03.05.2021 12:44
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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

Geçtiğimiz hafta perşembe günü başlayan tam kapanma süreci devam ediyor. Tam kapanma ile birlikte genelgede belirtilen muaf yerler ve kişiler hariç tüm iş yerleri kapalı olacak. Bu gelişmelerin ardından en çok merak edilenlerden biri de PTT ve noterler oldu. Peki, PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde PTT ve noterler açık mı, kapalı mı? İşte haberin detayları...

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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

TAM KAPANMADA PTT AÇIK MI?

Tam kapanma konulu genelgedeki muaf kişiler ve yerler listesinde PTT'de yer alıyor. Buna göre belirlenen saatler aralığında PTT hizmet vermeye devam edecek. Genelgede konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi:

"Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, PTT vb.), buralarda çalışanlar ile ibadethanelerdeki din görevlileri muaf olacak."

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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

TAM KAPANMADA NOTERLER AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, muaf listesindeki yerler ve kişiler listesinde nöbetçi noterler ile buralarda çalışanlar da yer alıyor.

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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

TAM KAPANMA SÜRECİNDE HİZMETE YETECEK KADAR NOTER AÇIK OLACAK

Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca "tam kapanma" sürecine ilişkin yayımlanan genelgede noterliklerin de çalışacak kurumlar arasında gösterildiğini anımsattı.

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PTT ve noterler açık mı? Tam kapanmada PTT ve noterler çalışacak mı? Sokağa çıkma yasağı saatlerinde...

Bu süreçte yurt çapında herhangi aksamaya meydan vermemek için nöbetçi noterliklerin hizmet sunacağını belirten Cin, şöyle konuştu:

"Kapanma döneminde sınırlı sayıda olmak üzere hizmete yetecek kadar noterimiz, nöbetçi noterlik olarak görev yapacak. Küçük ilçelerde bir noter, büyük yerlerde daha fazla noter olacak şekilde hizmetin devamı için vatandaşların acil işlerini görmek üzere noterliklerimiz hizmet verecek."