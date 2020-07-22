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22 Temmuz 2020, Çarşamba
Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi
Pınar Gültekin Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Şefika Gültekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj için teşekkür etti.
Giriş Tarihi: 22.07.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 19:25