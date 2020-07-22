Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Başka da bir şey istemiyorum. Benim isteğim bu. Zaten biliyorum vicdanlı bir cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok ilgilendiler. Ben onun idamını istiyorum. Kızım suçsuz. Ben kızıma kıyıp da bir tokat bile atmadım. Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan. Hakkını yerde bırakmasın.