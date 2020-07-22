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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Pınar Gültekin Hizan ilçesine bağlı Gayda köyünde gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Acılı anne Şefika Gültekin, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı mesaj için teşekkür etti.

Giriş Tarihi: 22.07.2020 19:18 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 19:25
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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Muğla'nın Ula ilçesinde kaybolan ve cesedi ormanlık alanda bulunan üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in cenazesi, Bitlis'in Hizan ilçesinde defnedildi.

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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Anne Gültekin, "Cumhurbaşkanımızın takipçisi olmasını istiyoruz. Onun hakkını yerde bırakmasınlar. Sadece cumhurbaşkanımdan bunu istiyorum. Bunu idam etsinler.

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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Başka da bir şey istemiyorum. Benim isteğim bu. Zaten biliyorum vicdanlı bir cumhurbaşkanımız var. Allah razı olsun. Hepsi çok ilgilendiler. Ben onun idamını istiyorum. Kızım suçsuz. Ben kızıma kıyıp da bir tokat bile atmadım. Allah razı olsun cumhurbaşkanımızdan. Hakkını yerde bırakmasın.

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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Onun da eşi ve çocukları var. Allah kimsenin başına getirmesin. Bizim başımıza geldi Allah kimsenin başına getirmesin. Ben cumhurbaşkanıma güveniyorum. Onu biliyoruz. Takipçisi olsun" diye konuştu.

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Vahşice katledilen Pınar Gültekin toprağa verildi

Kızını öldürenin tek olmadığını da iddia eden Gültekin. "Ben oraya gittim. Her şeyi biliyorum. Ben kameralara baktım. Tek kişi değil ama tek kişi yakalanmış. Cumhurbaşkanımızdan onu da takip etmesini istiyoruz. O hem bizi mahvetti hem de kendi ailesini mahvetti. Bizi yaktı" dedi.