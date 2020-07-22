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Haberler Galeri Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

Okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'tan erken açılıp açılmayacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. MEB 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 21:05 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 21:11
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Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak? Sorularının cevapları araştırılmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ait detaylar açıklandı. Veliler ve öğrenciler okulların ne zaman açılacağını sorguluyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos tarihinde açılıp açılmayacağı yönünde sorulan sorulara cevap verdi. Peki, Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak? İşte detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

OKULLAR AÇILACAK MI?

Okulların ne zaman açılacağına yönelik resmi açıklama yapılmadı. Resmi açıklama yapıldığı anda haberimize eklenecektir.

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Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

2020-2021 OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak. Okul öncesi eğitim ile ilkokul 1'inci sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-4 Eylül 2020 arasında uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

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Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

İLK ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

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Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek. İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.