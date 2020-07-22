Son dakika: Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak?

Okullar açılacak mı? Sorusunun yanıtı öğrenciler ve veliler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sürecinde okullarda yüz yüze eğitime ara verilmiş, uzaktan eğitim sistemine geçilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların 31 Ağustos'tan erken açılıp açılmayacağı yönündeki haberler hakkında açıklama yaptı. MEB 2020-2021 eğitim öğretim döneminin ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Peki, Okullar açılacak mı? MEB 3 gün okul 4 gün tatil mi olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...