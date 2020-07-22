O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan son dakika açıklamasına göre, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. İstanbullular, kapalı olacak yolları araştırmaya başladı. Peki, 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi...