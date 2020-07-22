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Haberler Galeri O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan son dakika açıklamasına göre, 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar belirlendi. İstanbullular, kapalı olacak yolları araştırmaya başladı. Peki, 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 19:03 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 19:07
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O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada Ayasofya Cami'nde kılınacak ilk cuma namazı öncesi kapalı olacak yollları açıkladı. 24 Temmuz Cuma günü Cuma Namazıyla birlikte ibadete açılacak olan Ayasofya Camisi ile ilgili 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan ve 24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak yollar listesini haberimizde...,

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O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

24 TEMMUZ'DA HANGİ YOLLAR KAPALI OLACAK?

Bu kapsamda 23 Temmuz Perşembe günü Saat 20.00'dan itibaren Ankara Caddesi, Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi, Sarayburnu Gülhane Caddesi, Ahırkapı Caddesi, Aksakal Sokağı, İshakpaşa Caddesi, Küçükayasofya'dan Torun Sokağa Katılım, Nakil Bent Sokak, Tavukhane Sokak, Peyhane Sokak, Klodfarer Caddesi, Babıali Caddesi, Alayköşkü Caddesi, Gülhane içerisi, Alemdar Caddesi (Tramvay Yolu) ve tarihi yarımadaya bağlanan yollar araç trafiğine kapatılacak.

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O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

Bu yollara alternatif olarak Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil - Atatürk Bulvarı, D-100 Kuzey Güney, Rauf Orbay Caddesi, Atatürk Köprüsü ve Galata Köprüsü güzergâhları kullanılabilecek.

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O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

Açılış günü trafiğe kapatılacak yollar

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O yollar kapalı olacak! 24 Temmuz'da hangi yollar kapalı olacak? Cuma günü kapalı olan yollar listesi

24 Temmuz Cuma günü Saat 05.00'dan itibaren ise şu caddeler trafiğe kapalı olacak: