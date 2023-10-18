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Haberler Galeri Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail'in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail'in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in masum halkı hunharca katledilmesi Türkiye ve dünyada da büyük tepkiyle karşılandı. Meydanlara inen binlerce kişi katil devletin yaptığı bu soykırıma isyan etti.

Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:35 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 00:37
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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail’in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından binlerce vatandaş, ellerindeki Filistin bayraklarıyla Beşiktaş'taki İsrail Başkonsolosluk binasının önüne geldi.

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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail’in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren katılımcılar, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Bazı vatandaşlar ellerindeki yumurtaları konsolosluk binasına atarken, alanda İsrail bayrağı yakıldı.

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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail’in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

Kalabalıktan bazıları konsolosluğu çevreleyen güvenlik bariyerlerini aşmak istedi. Polisle grup arasında arbede yaşanırken, güvenlik güçleri kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandı.

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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail’in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

Polis ekipleri, trafiğe kapatılan caddede geniş güvenlik önlemleri aldı.

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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail’in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

Kalabalığın protestosu sloganlar eşliğinde sürüyor.