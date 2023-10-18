Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail'in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in masum halkı hunharca katledilmesi Türkiye ve dünyada da büyük tepkiyle karşılandı. Meydanlara inen binlerce kişi katil devletin yaptığı bu soykırıma isyan etti.