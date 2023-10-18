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Vahşet, barbarlık, katliam ve soykırım | İsrail'in hastane saldırısı Türkiye ve dünyada binlerce kişiyi sokağa döktü
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırıyı protesto etti. İsrail'in masum halkı hunharca katledilmesi Türkiye ve dünyada da büyük tepkiyle karşılandı. Meydanlara inen binlerce kişi katil devletin yaptığı bu soykırıma isyan etti.
Giriş Tarihi: 18.10.2023 00:35Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 00:37