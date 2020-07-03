Uzmanlardan yasak geri gelir uyarısı! Koronavirüs salgınıyla ilgili yetkililerden uyarılar gelmeye devam derken, asker uğurlama eğlencesinde el ele halay çeken yüzlerce kişi pes dedirtti. Uzmanlar, "Müzikten duyamadıkları için yüksek tonda konuşma, şarkı söylemeleri ağızdan çıkan virüs miktarını artırıyor. Böyle giderse eski tedbirler geri gelir" uyarısı yaptı. Giriş Tarihi: 03.07.2020 07:58 Güncelleme Tarihi: 03.07.2020 08:01
İstanbul'da önceki gün askere uğurlama töreninde toplanan yüzlerce kişi, ne maske kuralına ne de sosyal mesafe kuralına uydu.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Koronavirüs tedbirleri kapsamında askere uğurlama törenleri İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 21 Mart'ta geçici olarak yasaklanmıştı. Ancak yasağa rağmen ülkenin birçok şehrinden askere uğurlama törenleri gelince bu kez bakanlık 81 ilin valiliklerine yazı gönderdi.
Yazıda, son günlerde kamuoyuna yansıyan asker uğurlamaları görüntüleri nedeniyle toplu askere uğurlama konusunda tedbir alınmasını, yasağa uymayanlara işlem yapılmasını istedi. Ancak yasak ve cezaya rağmen herhangi bir önlem alınmadan askere uğurlama törenleri devam ediyor.
Son görüntüler de İstanbul Zeytinburnu'ndan geldi. Önceki gece yüzlerce kişi önce sokağı trafiğe kapattı. Ardından maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayarak el ele halay çekti. Çevredeki vatandaşların aradığı polis, 20 dakika sonra olay yerine geldi.
Ancak sadece uyarı yaptı. Ardından, kalabalık tekrar müziğin sesini açarak uğurlama törenine devam etti. Görüntüleri gören uzmanlar ise bunun büyük bir sorumsuzluk olduğunu belirterek Milliyet'e şu değerlendirmede bulundu.