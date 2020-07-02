İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

İsviçre hükümeti 29 ülkeye tatile giden vatandaşlarına 10 günlük karantina şartı getirdi. Koronavirüsün merkezi ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkeler için vatandaşlarına yasak getiren İsviçre'nin 29 ülkelik listesinde Türkiye'nin olup olmadığı merak konusu oldu. Peki İsviçre'nin 29 ülkelik listesinde Türkiye var mı?