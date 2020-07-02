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Haberler Galeri İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

İsviçre hükümeti 29 ülkeye tatile giden vatandaşlarına 10 günlük karantina şartı getirdi. Koronavirüsün merkezi ABD, Brezilya ve Rusya gibi ülkeler için vatandaşlarına yasak getiren İsviçre'nin 29 ülkelik listesinde Türkiye'nin olup olmadığı merak konusu oldu. Peki İsviçre'nin 29 ülkelik listesinde Türkiye var mı?

Giriş Tarihi: 02.07.2020 21:44 Güncelleme Tarihi: 02.07.2020 21:46
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İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

İsviçre'de Federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülkenin içinde Türkiye yer aldı mı almadı mı merak konusu oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

Federal hükümet bugün aldığı kararla, 29 ülkeye tatile giden ve ülkeye dönenlere 10 günlük karantina şartı getirdi.

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İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

Dün vaka sayısında rekor kırılan ABD, salgının yeni merkez üssü kabul edilen Brezilya, Rusya ve İsveç dikkati çeken ülkeler oldu.

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İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

Ayrıca, Suudi Arabistan, Katar, Azerbaycan, Ermenistan, Sırbistan, Irak, İsrail, Şili ve Peru gibi ülkelerde listede yer aldı.

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İsviçre vatandaşlarına 29 ülke için kısıtlama getirdi! Türkiye İsviçre'nin listesinde var mı?

TÜRKİYE LİSTEDE YER ALMADI

İsviçre'de Federal hükümetin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önlemek amacıyla seyahat kısıtlaması getirdiği 29 ülkenin içinde Türkiye yer almadı.